Kings – Nuggets : les 50 points de Nikola Jokic n’ont pas suffi !

Les Kings sont très actifs dès les premières séquences de la rencontre, et ils mettent de la vitesse dans le jeu pour essayer de perturber la bande à Nikola Jokic. Will Barton est incisif en allant chercher le cercle sur deux actions de suite, et les Nuggets tentent de calmer l’agressivité des Californiens.

Le pivot serbe se joue de Richaun Holmes, qui essaye de lui répondre en montrant les muscles et les deux équipes sont à égalité à mi-quart (13-13). Michael Porter Jr. est très précieux en attaque, mais il se fait reprendre de volée plusieurs fois en défense par le Joker, qui assume parfaitement son rôle de leader. Tyrese Haliburton fait une superbe entrée, et le rookie du mois joue sans peur, en allant chercher les points faciles, brillant aussi par son jeu sans ballon. Jokic est au four et au moulin, et Mike Malone n’arrête pas de dire à ses joueurs de s’appliquer en défense. Après le premier quart-temps, les Kings ont une courte avance (26-25).

Fox inspiré

Les « second unit » entrent en action, et Cory Joseph essaie d’accélérer le rythme de jeu pour déstabiliser les Nuggets. Harrison Barnes confirme qu’il a franchi un cap cette saison, et il allume de loin deux fois de suite. A ses côtés, De’Aaron Fox est inspiré malgré un souci à la hanche, mais Porter Jr plante de loin en l’absence de Jamal Murray, et les visiteurs sont devant (41-40). Le duel Jokic-Holmes est explosif, et les deux intérieurs se répondent coup sur coup poste bas, l’ancien Sun ne se laissant pas intimider par le Serbe.

A leurs côtés, Paul Millsap tente de prendre la main sur le jeu offensif de son équipe, et il claque un énorme dunk sur ce même Holmes, qui n’a rien vu venir sur le coup. Haliburton est extrêmement précieux de loin, et l’ancien d’Iowa State justifie une nouvelle fois son statut de rookie à suivre. Après vingt-quatre minutes pleines, les locaux ont toujours une courte avance (53-52).

Jokic, l’homme à tout faire

Les troupes de coach Walton tentent de passer la vitesse supérieure en alignant les paniers longue distance, et la formule est la bonne pour le moment. Fox, puis Barnes se régalent derrière l’arc, et les Californiens veulent confirmer leur bonne passe face à l’une des toutes meilleures équipes de la conférence. Holmes continue de se faire plaisir avec son petit floater, mais Denver reste en embuscade (68-65). Buddy Hield, le sniper local, passe un après-midi très difficile (0 point jusqu’à présent) et il tente de soulager Fox dans la gestion du jeu.

Barnes continue de briller des deux côtés du parquet, et Whiteside apporte son envergure et ses mucles pour essayer de limiter l’énorme match de Jokic, qui porte quasiment son équipe sur ses (larges) épaules. Hélas, l’ancien pivot du Heat tombe dans chaque feinte du Serbe, et il a le culot de râler auprès des arbitres. Sacto’ est dans un bon momentum, et à la fin du 3e quart-temps, les Kings sont toujours devant (87-81).

La maitrise d’Haliburton

Haliburton fait parler son shoot peu académique pour donner un peu plus d’air à son équipe. Le rookie est en feu, il allume de loin et il n’hésite pas à organiser le jeu des Kings. Dans son sillage, Sacramento s’échappe (102-92). Jokic prend le jeu à son compte, et les Nuggets doivent absolument baisser le rythme des débats pour espérer changer la dynamique des Kings. Fox est le patron côté californien, et le meneur gaucher plante sur deux pénétrations de suite, ce qui rend fou de joie Holmes, très solide une nouvelle fois dans la peinture.

Coach Malone tente le tout pour le tout, en mettant tous ses shooteurs disponibles aux côtés de Jokic, mais l’opération s’avère périlleuse. Et à raison ! Coach Walton donne toutes les cartes à Fox, qui par sa vitesse incroyable, se joue de la défense adverse qui ne sait plus quoi faire pour le stopper. Auteur de son record en carrière, Jokic peut planter de loin, rien ne changera : les Kings s’imposent (119-114) pour une 6e victoire en 7 matches !