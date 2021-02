De’Aaron Fox en mode chasseur

Il y a un peu plus de deux semaines, De’Aaron Fox livrait sa meilleure prestation de la saison contre les Pelicans, en compilant 43 points (record en carrière) et 13 passes. Et s’il n’a pas fait mieux individuellement la nuit dernière, le meneur des Kings a cependant fait mieux collectivement.

Non content de proposer une deuxième performance de grande classe, avec 38 points et 12 passes au compteur, toujours contre la franchise de la Nouvelle-Orléans, le joueur de 23 ans a cette fois-ci guidé les Kings vers leur quatrième victoire en cinq matchs. Intenable de bout en bout grâce à son explosivité, il a fait vivre toute la soirée un supplice à ses défenseurs, Lonzo Ball et Eric Bledsoe en tête.

Surtout, De’Aaron Fox commence à prendre la mesure de ce rôle de leader qui lui est promis depuis cette prolongation XXL que lui ont offert les dirigeants de Sacramento. Preuve qu’il est de plus en plus à l’aise avec cette fonction, le 5e choix de la Draft a une nouvelle fois porté son équipe en fin de partie, inscrivant 17 points dans le seul quatrième quart-temps face aux Pelicans. Soit autant qu’il y a deux jours, contre le Heat, toujours dans le dernier acte.

Décisive, cette prestation a évidemment eu le mérite de ravir Luke Walton, pour le moins satisfait par la progression fulgurante que connaît son meneur, soir après soir.

« De’Aaron [Fox] a été génial dans les derniers moments de ce match », analysait le coach des Kings pour nos confrères de NBC Sports. « C’est super de voir une telle progression de sa part. […] Je l’ai vu bosser chaque jour à Sacramento durant l’intersaison, il était à la salle de musculation cinq fois par semaine, il était présent à nos séances d’entraînement et, après être revenu de ses fiançailles, il shootait une centaine de 3-points chaque soir. Son travail est désormais récompensé. Il gagne en confiance, son corps s’est renforcé, son tir s’est amélioré. Le meilleur reste à venir pour lui. »

Un All-Star en puissance

Depuis sa sortie de cette « bulle » d’Orlando qu’il redoutait tant, De’Aaron Fox n’a cessé de bosser dur. Tant pour franchir ce palier qui lui manque, avant de pouvoir faire partie de la catégorie des meilleurs postes 1 de la Ligue, que pour permettre à la franchise de Sacramento de retrouver les playoffs, qu’ils ratent depuis 2006.

« J’essaie simplement de gagner des matchs et de faire ce qu’il faut pour nous placer au sommet », confiait le principal intéressé au Sacramento Bee. « Parfois, il me faut donc passer à la vitesse supérieure dans le quatrième quart-temps. Je sais qu’avec ma façon de jouer, je vais être amené à obtenir des fautes et des lancers francs. Je dois donc être capable de convertir mes lancers francs, surtout dans les moments chauds. […] Je souhaite continuer à progresser pour devenir la meilleure version de moi-même, celui que je sais que je peux être et celui que les gens veulent que je devienne. »

Malgré la concurrence qui fait rage dans la conférence Ouest, nul doute que la prochaine étape pour De’Aaron Fox est de devenir All-Star. Un destin que lui prédisent justement ses coéquipiers, pour le moins émerveillés par les récentes performances de leur meneur de jeu.

« Je vois un All-Star en lui », lance ainsi Richaun Holmes. « Il est incroyable. Il veut être une star et vous pouvez observez sa transformation sous vos yeux. C’est très excitant et gratifiant de pouvoir observer [de si près] cette transformation. »

« C’est quelqu’un de très spécial, il prouve qu’il a franchi une nouvelle étape », ajoute quant à lui Tyrese Haliburton. « J’estime que c’est un All-Star cette saison. Il joue comme tel, ça ne fait aucun doute. C’est notre leader. »