De’Aaron Fox ne veut plus jamais jouer dans une « bulle »

De’Aaron Fox n’est pas le seul joueur NBA qui ne s’est jamais accommodé de son séjour dans la « bulle » d’Orlando pour permettre à la saison 2019/20 d’aller à son terme.

Même si le cadre était plutôt agréable et que son organisation a aussi permis aux joueurs de ne pas faire une croix sur leur salaires, les trop grosses contraintes de ce « confinement 2.0 » ont été mal vécues par certains.

La situation sanitaire est pourtant loin d’être réglée, les contaminations au Covid-19 et les reports de matchs s’enchaînant, mais renvoyer toutes les franchises dans une « bulle » serait la pire des choses pour De’Aaron Fox.

« La bulle, c’est complètement différent de ce qu’on fait maintenant. Dans la « bulle », on avait l’impression de jouer dans un théâtre, c’était super sombre en dehors du terrain. Ils ont fait du super boulot, mais l’expérience globale était terrible. Je ne veux plus jamais à avoir à faire ça. Je vais pouvoir dire à mes enfants et mes petits-enfants que j’ai pu jouer dans la « bulle », mais j’aurais préféré ne jamais avoir eu à le faire », a-t-il expliqué.

La version 2020/21 de la saison NBA se rapproche plus d’un exercice « normal », De’Aaron Fox ayant par exemple rappelé que lors des matchs des Kings à Houston, 4 500 fans avaient pu investir le Toyota Center. Mais elle nécessite aussi des ajustements sur le plan mental pour les joueurs.

« Comme Damian Lillard le disait, on va voir des équipes se faire éclater, se faire taper par des équipes qu’on n’attendait pas. C’est encore différent, il faut être en mesure d’être prêt à jouer. Il n’y a pas de fans, pas d’énergie, il faut se motiver soi-même. C’est un peu comme les tournois AAU, quand tu avais match à 8h00 du matin au gymnase, il faut être prêt à tout donner, parce que personne ne peut t’aider à l’être », a-t-il ajouté.