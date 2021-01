Harrison Barnes se révèle comme patron des Kings

Comme les Kings nous ont habitués depuis des années à alterner le bon et surtout le très mauvais depuis une dizaine d’années, on ne va surtout pas s’enflammer après leur 3e victoire de suite, obtenue cette nuit à Tampa face aux Raptors. En revanche, ce qu’on peut noter, c’est qu’un joueur a (enfin) décidé de prendre ses responsabilités, et il s’agit de Harrison Barnes. L’ancien champion NBA a toujours été un Lieutenant alors qu’il a le talent pour faire beaucoup plus. La bonne nouvelle, c’est que depuis trois matches, il se fait violence, et il tourne ainsi à 22.7 pts, 6.7 rbds et 5.3 pds de moyenne. Ce que ne traduisent pas ces chiffres, c’est sa justesse et la confiance qu’il transmet à ses coéquipiers.

« Je me sens à l’aise dans ces moments » explique-t-il à The Athletic à propos de son sang-froid dans le « money time ». « Evidemment, j’ai perdu deux ballons dans le 4e quart-temps, et de ce point de vue là, je dois faire mieux. On va être souvent dans ce genre de situations cette année, et je me sens à l’aise avec la confiance de mes coéquipiers, celle de mes coaches, et j’essaie de faire la bonne action. »

Réputé pour sa défense, Barnes a l’habitude de s’occuper du meilleur attaquant adverse chaque soir, mais désormais, il se montre agressif en attaque, et c’est un peu ce que tout le monde lui réclamait depuis son arrivée en NBA. « Il est énorme pour nous. Il a inscrit ce 3-points important en fin de match, il a mis deux lancers… Il nous apporte une menace au poste haut » énumère Luke Walton, qui l’a connu aux Warriors. « Comme je l’ai déjà dit, on doit continuer à essayer de le trouver et faire en sorte de l’impliquer davantage. Pour gagner, on a besoin de ça de sa part. Pour l’instant, il réalise une saison de dingue. »

Un changement d’attitude et physique

Après un mois de compétition, Barnes affiche ses meilleures moyennes en carrière aux rebonds et aux passes, et il séduit par son adresse : 50% aux tirs, 40%à 3-points et 88% aux lancers-francs. C’est très propre !

« Harrison joue de manière incroyable, et c’est un cauchemar pour les adversaires » estime Cory Joseph. « Dès qu’il a la balle, il met en difficulté son adversaire. Il attire les prises à deux, il force les rotations, et ça nous aide beaucoup. »

Pour endosser ce niveau de responsabilités en attaque, Barnes a passé l’été et l’automne à bosser physiquement. Il est plus affuté, plus costaud, et il n’hésite plus à attaquer le cercle. « La grosse différence par rapport à la saison passée, c’est que je suis en grande forme. J’étais prêt à jouer plus vite, et à avoir un gros temps de jeu. J’ai beaucoup bossé là-dessus. On a trouvé un bon rythme, je me sens bien, et je veux qu’on s’appuie sur ce déclic. »

Quant à savoir s’il va, comme la saison passée, se laisser pousser la barbe par superstition, il abandonne l’idée… « Vous seriez surpris d’apprendre que des cheveux et de la barbe, ça pèse lourd » se marre-t-il, avant d’ajouter : « Je n’ai absolument pas prévu de le faire. Pour l’instant, on joue bien au basket, et on va simplement essayer de continuer comme ça. Il n’y aura pas de barbe pour les playoffs. »