Tyrese Haliburton brille encore une fois dans le « money time »

Propulsé stratège en chef après la sortie en premier quart de De’Aaron Fox, touché au quadriceps, Tyrese Haliburton a commencé la partie hier soir contre Chicago par un 1/8 aux tirs. Néanmoins, dans le même temps, l’ancien d’Alabama s’est appliqué à faire briller ses partenaires, terminant finalement avec 7 passes décisives.

« Quand les gars marquent, touchent le ballon, ils sont plus impliqués » rappelle-t-il. « On m’a toujours dit que le meneur de jeu est la maman de l’équipe. Il faut que tout le monde soit content. J’essaie de distribuer le ballon, que tout le monde soit impliqué, et je pense que ça nous permet de gagner des matchs. »

Ça et son sang froid dans les moments chauds. Car dans le dernier quart-temps, le rookie a inscrit 15 de ses 17 points à 6/7 aux tirs, dont le 3-points qui a scellé la victoire des siens.

« Il a vraiment confiance en lui en fin de match pour un rookie »

« Je pense que c’était un quart-temps solide » juge-t-il. « J’ai fait des actions. J’étais déçu par ma performance jusqu’alors et j’ai dit aux autres que c’était l’heure de gagner. »

Et comme face à Denver il y a quelques jours, il a montré que l’expérience ne compte pas toujours dans le « money time ». « Il a vraiment confiance en lui en fin de match pour un rookie » note le capitaine Harrison Barnes. « Il rentre, crée, plante des tirs, défend. Un peu tout ce dont on a besoin. »

« Ce sur quoi les scouts ont insisté avant la Draft, ce sont les intangibles, qui font de lui un joueur unique » souligne Luke Walton. « Plus le match avance, plus la pression monte, plus il est concentré et confiant. C’est ce qui est bien dans le sport collectif : la confiance d’un joueur est contagieuse » apprécie l’entraîneur, qui tient aussi à souligner que le rookie « ne fait pas souvent de mauvaises lectures. »

Richaun Holmes, qui se régale à ses côtés, ne peut qu’acquiescer.

« Il est dur à défendre sur pick-and-roll. Il connaît le bon timing pour passer ou attaquer le cercle. Je l’ai déjà dit, c’est une joie et une chance de jouer avec lui. » Et c’est une chance pour Sacramento, qui tient un bilan équilibré, de pouvoir déjà compter sur lui quand De’Aaron Fox ou Buddy Hield ne sont pas au top.