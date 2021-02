Stats & Highlights | Nikola Vucevic dompte les Bulls, les Suns se promènent

Il fallait bien ça. Le Magic avait besoin d’une grosse performance pour enfin gagner à nouveau, après quatre défaites de suite. Nikola Vucevic, bien aidé par Evan Fournier, a été brillant avec 43 points (son record en carrière) face aux Bulls.

Milwaukee et Phoenix n’ont pas eu besoin de grandes prestations de leurs stars pour écarter Cleveland et Detroit, mais seulement d’un bon coup d’accélérateur en dernier quart-temps pour s’imposer.

Orlando – Chicago : 123-119

Le Magic a enfin retrouvé le goût de la victoire grâce à une énorme prestation de Nikola Vucevic. Le pivot a inscrit 43 points, son record en carrière, et fut bien aidé par Evan Fournier.

Le Français a marqué 14 points en deuxième quart-temps pour permettre à Orlando de revenir et de passer devant avant la pause. Les Floridiens dominent mais les Bulls vont fournir un dernier effort, avec Zach LaVine et un 29-15, pour réduire l’écart et même égaliser à 112 partout. Vucevic et Fournier, encore eux, vont alors tuer la rencontre.

Magic / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Ennis III 23 3/5 0/0 8/8 0 3 3 0 2 1 0 0 14 16 G. Clark 17 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 -1 N. Vucevic 37 17/29 4/10 5/6 3 16 19 4 2 0 1 1 43 53 C. Anthony 32 6/10 2/3 3/5 0 4 4 9 2 2 4 0 17 22 E. Fournier 29 6/13 3/7 5/6 0 3 3 4 3 0 3 0 20 16 C. Okeke 18 2/4 0/1 0/0 2 3 5 1 0 0 0 0 4 8 D. Bacon 19 2/5 0/1 3/5 0 3 3 0 2 0 0 0 7 5 K. Birch 19 2/5 0/0 3/5 4 2 6 3 3 1 0 1 7 13 F. Mason III 16 1/4 1/1 1/2 0 1 1 3 4 0 2 0 4 2 T. Ross 30 3/5 1/3 0/0 0 4 4 2 2 1 4 0 7 8 Total 42/81 11/27 28/37 10 39 49 26 22 5 15 2 123 Bulls / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Markkanen 17 5/9 2/5 1/1 0 5 5 0 2 0 1 0 13 13 P. Williams 34 7/11 0/1 6/6 2 5 7 1 3 2 1 1 20 26 D. Gafford 11 2/2 0/0 0/0 2 2 4 0 1 0 0 1 4 9 C. White 34 6/17 4/9 0/0 0 1 1 3 2 0 1 1 16 9 Z. LaVine 36 9/21 1/5 7/7 0 4 4 8 2 1 1 0 26 26 T. Young 32 7/10 0/0 1/2 3 4 7 5 5 2 1 0 15 24 C. Hutchison 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 G. Temple 30 2/10 0/4 1/2 3 0 3 5 2 2 1 2 5 7 T. Satoransky 21 2/4 0/0 2/2 0 4 4 4 1 0 1 0 6 11 D. Valentine 20 6/12 2/6 0/0 0 4 4 1 2 2 0 0 14 15 Total 46/96 9/30 18/20 10 30 40 27 22 9 8 5 119

Cleveland – Milwaukee : 105-123

En insistant enfin davantage sur le shoot à 3-pts (avec 11 réussites), les Cavaliers ont bien résisté pendant 36 minutes face aux Bucks. Mais Giannis Antetokounmpo a trouvé le rythme en deuxième mi-temps et enfoncé Cleveland.

Le double MVP a marqué 22 points en seconde mi-temps, dont 13 en troisième quart-temps. C’est lui et Khris Middleton, à 3-pts, qui vont lancer les Bucks en dernier acte, qui remporté facilement (29-16). Avec ce succès, Milwaukee commence bien son « road trip ».

Cavaliers / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Prince 33 4/10 4/7 0/0 0 6 6 4 3 1 3 1 12 15 A. Drummond 30 9/19 0/1 0/0 3 6 9 4 1 2 1 0 18 22 C. Sexton 38 7/17 1/3 4/5 1 1 2 4 4 1 1 1 19 15 D. Garland 30 6/14 1/3 0/1 0 0 0 4 3 1 1 0 13 8 I. Okoro 31 4/8 2/5 0/2 1 2 3 0 2 2 0 2 10 11 D. Wade 2 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 L. Stevens 18 2/3 0/0 0/0 0 3 3 2 3 0 1 1 4 8 C. Osman 22 4/11 2/8 2/2 0 3 3 1 1 0 0 0 12 9 J. Allen 22 3/3 1/1 6/6 1 3 4 3 2 0 2 2 13 20 D. Windler 16 2/6 0/3 0/0 0 5 5 1 0 0 2 2 4 6 Total 41/92 11/32 12/16 6 30 36 23 19 7 11 9 105 Bucks / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval G. Antetokounmpo 33 13/25 1/3 6/8 2 10 12 4 3 1 3 4 33 37 K. Middleton 31 6/11 1/3 2/2 0 4 4 5 1 0 3 0 15 16 B. Lopez 29 5/9 0/2 3/3 1 5 6 0 1 1 2 2 13 16 J. Holiday 29 8/9 1/1 0/0 3 1 4 7 4 1 1 0 17 27 D. DiVincenzo 28 4/9 2/3 1/3 3 8 11 6 3 1 1 0 11 21 T. Craig 10 2/5 0/1 0/0 3 5 8 1 1 1 0 0 4 11 B. Portis 24 7/14 0/1 0/0 1 5 6 0 1 1 0 1 14 15 D.J. Augustin 18 1/5 1/3 4/4 1 1 2 3 3 0 1 0 7 7 J. Adams 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P. Connaughton 18 0/3 0/1 0/2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 -1 B. Forbes 17 4/7 1/4 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 6 Total 50/97 7/22 16/22 14 41 55 28 18 6 11 7 123

Phoenix – Detroit : 109-92

Pendant une grande majorité de la rencontre, les Suns n’ont rencontré aucune difficulté pour dominer les Pistons. Puis, il y a eu un petit sursaut de Detroit en dernier quart-temps, mais Monty Williams avait deux arguments de poids pour répondre : Devin Booker et Chris Paul.

Les deux stars de Phoenix ont alors marqué à 3-pts, ce que les Pistons ont été incapables de faire (7/36 à 3-pts) dans cette rencontre. Résultat : les Pistons sont éteints et la victoire des Suns est définitivement validée.