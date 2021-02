Le Jazz maîtrise les Hornets malgré 34 points de LaMelo Ball

Vainqueurs à Atlanta la veille, les Jazzmen ont livré une nouvelle démonstration de force sur le parquet de Charlotte avec une adresse à 3-points remarquable (26/50) et un duo Mitchell-Bogdanovic intouchable.

L’adresse extérieure du trio Graham-Hayward-Ball permet aux locaux de prendre rapidement l’avantage (22-12), mais Utah ne tarde pas à rectifier le tir, revenant à -2 avec un 3-points de Joe Ingles, un dunk avec la faute de Rudy Gobert, cinq points de Jordan Clarkson et un panier au buzzer du premier acte signé Mike Conley (32-30).

Sur sa lancée, le Jazz va alors scorer 39 points en deuxième quart-temps pour prendre ses distances. Avec un 16-3 pour commencer la période, conclu par un 2+1 de Derrick Favors et deux missiles lointains de Clarkson et Conley (35-46). De quoi refroidir les locaux qui prennent une nouvelle vague de 3 points de la part de Royce O’Neale, Donovan Mitchell par deux fois, avec même un cassage de reins sur Ball, Bojan Bogdanovic et Mike Conley pour se retrouver relégués à 18 longueurs (49-67).

Dommage que le public ne soit pas là pour apprécier le duel entre Ball et Mitchell. C’est du très haut niveau…

Un festival à 3-points pour le Jazz

Malgré les coups d’éclat de LaMelo Ball et les relais de Gordon Hayward, Charlotte ne parviendra pas à inverser la tendance après le repos. Pour assurer le coup, Utah s’en remet d’abord à son leader offensif, Donovan Mitchell, pour repousser les Hornets au delà des 20 points d’écart avant de voir Bojan Bogdanovic enfiler quatre paniers à 3-points pour saler un peu plus la note (74-99).

La bonne réaction de LaMelo Ball, auteur de 15 points en quatrième quart-temps, oblige toutefois Royce O’Neale, Bojan Bogdanovic et Donovan Mitchell à scorer à 3-points pour assurer la victoire sur la fin après un retour des Hornets à 103-112. Le temps pour le tandem Bogdanovic-Ingles d’en rajouter une couche, et Charlotte se retrouve cette fois à -17, battu 138-121 face au leader de la NBA.