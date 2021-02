Au coeur de « L’affaire Kevin Durant », les Raptors s’imposent à Brooklyn

Un absent de marque en ce début de match : Kevin Durant, bloqué par le protocole sanitaire parce qu’il est peut-être « cas contact ». Sans états d’âme, Norman Powell, très solide depuis quelques matches, plante de loin, et va chercher le cercle sur un DeAndre Jordan qui a l’air endormi en ce début de rencontre, perdant deux ballons de suite. Les Nets sont hors sujet, et ne prennent aucun rebond, laissant les Canadiens faire ce qu’ils veulent en attaque. Nick Nurse peut applaudir les siens, qui sont devant de manière logique (19-11).

Le collectif des joueurs de l’Ontario est très bien huilé, et la défense locale prend l’eau de toutes parts, au plus grand dam de Steve Nash, déjà bien agité sur son banc. Surprise ! Kevin Durant arrive sur le banc et entre en jeu directement, et tente de remettre les siens sur les rails au plus vite. Pascal Siakam est en difficulté avec son tir, mais distribue de superbes caviars à ses coéquipiers qui se régalent poste bas. Powell poursuit son superbe quart-temps (10 points déjà) et après douze minutes, les visiteurs sont devant (34-23).

Boucher l’energizer

Kyle Lowry allume de loin pour ouvrir ce quart-temps, et le meneur vétéran est dans un grand soir. À la baguette, au scoring et au rebond, le meneur All-Star éteint James Harden, qui se contente de quelques lancers-francs pour l’instant. Lowry se lance même dans un concours de tirs à 3-points avec…Landry Shamet, qui a la main chaude après un début de saison difficile. L’ancien Clipper marque sur trois actions de suite, et les Nets réduisent l’écart (50-42). Chris Boucher fait une entrée fracassante (11 points, 5 rebonds déjà) mais les Nets trouvent enfin leur vitesse de croisière après de longues minutes passées à tâtonner.

Kyrie Irving ajuste sa partition en attaque, et trouve deux fois Jordan pour des alley oop en haute altitude, pour la plus grande joie de leur banc. Powell se remet en selle et allume de loin, pour essayer de calmer les ardeurs de Brooklyn qui revient tel un bolide. Le duel entre Fred VanVleet et Irving est musclé, et les arbitres sont en peu à la ramasse dans ces dernières minutes de la première période. Nick Nurse est furieux, mais les siens gardent la main sur les débats (67-63).

Et Kevin Durant quitte la salle !

Au retour des vestiaires, les Nets confirment qu’ils sont mieux. Mais après un coach challenge gagné Steve Nash, pour éviter une 5e faute de Kevin Durant, ce dernier sort du parquet, direction les vestiaires… pour cause du protocole Covid 19 (!). Stupeur générale, et les coéquipiers du double champion NBA sont troublés. Le jeu se poursuit malgré tout, avec les Nets qui ont pris les devants (79-77).

Timothé Luwawu-Cabarrot est bon de loin, et s’applique en défense, félicité par le duo Irving-Harden à chaque bonne séquence défensive. Les Raptors tentent de retourner la situation en shootant de loin, et Siakam arrive enfin à scorer près du cercle, après un nombre incalculable de tentatives ratées depuis le début de la soirée. Les Nets tanguent, et les Raptors tentent d’en tirer profit au plus vite, leur collectif se remettant en place depuis quelques minutes. En mode scoreur, Lowry marque de près après une belle bataille au rebond entre Boucher et Jeff Green, bien secoué par le pivot francophone. Après trois quart-temps, les Canadiens ont repris une courte avance (92-90).

Kyle Lowry en patron

Les deux formations élèvent leur niveau de jeu, et ce début de quatrième quart-temps prend des allures de playoffs pour le plus grand plaisir de Lowry, poing en l’air à chaque panier marqué par ses coéquipiers. Joe Harris est trop souvent laissé seul, et il punit avec deux banderilles de loin. Harden est parfait dans ce rôle de meneur et il régale ses collègues de superbes caviars, pour donner un peu d’air à son équipe, devant à l’entrée du money time (105-101).

Siakam est incisif en attaque au moment où sa formation a le plus besoin de lui, et Lowry en profite également, en sanctionnant deux fois de suite de loin pour faire trembler à nouveau les locaux. Le malicieux meneur vétéran fait beaucoup de dégâts, et il va provoquer plusieurs fois près du cercle, ce qui rend furieux Green, trop peu aidé par ses partenaires pour protéger la peinture locale (108-108). Le collectif des Nets s’écroule, et les champions NBA 2019 prennent le dessus grâce à un 8-0, continuant leur show à 3-points (116-110). Coach Nash tente de casser la dynamique de ses compatriotes, mais rien n’y fait. Les Raptors s’imposent au Barclays Center (123-117), et les Nets se déplacent ce soir à Philadelphie sans Durant. On n’a pas fini d’en entendre parler…