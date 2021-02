D’Angelo Russell foudroie le Thunder à trois secondes de la fin

Le Thunder se présente avec seulement huit joueurs en tenue ! La faute à des pépins divers et variés pour George Hill, Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort, mais aussi au protocole sanitaire pour le Français Théo Maledon. Et pourtant, c’est OKC qui débute parfaitement le match avec un 8-0 signé notamment du spectaculaire Isaiah Roby.

Après quelques balles perdues, Minnesota se met en marche, et c’est Anthony Edwards qui réveille tout le monde par son agressivité et sa puissance. C’est aussi lui qui trouve Malik Beasley à 3-points. Minnesota répond par un 13-2 pour prendre les devants (13-10).

Ricky Rubio en chef d’orchestre

Le match s’équilibre, et l’entrée de Ricky Rubio stabilise le jeu de Minnesota. L’Espagnol tente de trouver la passe juste, et c’est lui qui envoie le musculeux Jarred Vanderbilt puis Beasley au dunk. Après douze minutes, Minnesota est devant (25-23), et le banc des Wolves pose de gros problèmes à une formation du Thunder en manque de joueurs. C’est encore Rubio qui sert Jack Layman pour le 3-points, et Minnesota signe un 9-0 pour creuser un premier écart (36-28).

OKC cherche un second souffle, et c’est Mike Muscala qui sort de sa boîte. Auteur d’une grosse bâche sur Layman, il enchaîne avec un 3-points, et le Thunder se rapproche (40-38). Sous les panneaux, Roby contre tout ce qui passe, et OKC réalise une fin de première mi-temps quasi parfaite avec un 8 sur 9 aux tirs. À la finition ou à l’interception, Al Horford est parfait comme plaque tournante, et à la pause, OKC est passé devant (55-51).

Al Horford, le métronome

Au retour des vestiaires, Beasley fait la différence, et Minnesota peut enfin compter sur le réveil de D’Angelo Russell. Ce duo fait très mal, et le Thunder est en apnée. Al Horford tente bien de répondre, mais la richesse de l’effectif des Wolves commence à peser sur le match, et on voit bien que OKC se préserve en défense. C’est Russell, à coups de 3-points, qui creuse à nouveau l’écart (82-74). En défense, Edwards bâche Justin Jackson, et Minnesota attaque le dernier quart-temps avec neuf points d’avance (85-76).

Ricky Rubio à la manœuvre, les Wolves tiennent le bon bout, et l’Espagnol trouve Beasley dans le corner pour maintenir l’écart (90-81). Sauf que derrière, le Thunder lance un concours à 3-points, et Minnesota, au lieu de jouer près du cercle, décide d’y participer. Beasley et Edwards loupent leurs tirs. Pas Muscala, Miller et Bazley, et OKC revient à un petit point (99-98) à l’entame du money time.

Le sang-froid de D’Angelo Russell

Moment choisi par Russell pour prendre le match à son compte. Il sert d’abord Nazr Reid pour le petit hook shot main gauche, puis il plante un beau fadeaway à cinq mètres (103-100). Al Horford, encore lui, lui répond à 3-points, et à moins de 30 secondes de la fin, égalité (103-103). Après le temps-mort, Rubio perd le ballon, mais Diallo loupe son tir. Balle à nouveau aux Wolves, et Russell décide d’aller au bout de la possession. Face au cercle, il profite d’une petite faute d’inattention de Diallo, concentré sur l’écran dans son dos, pour planter un 3-points.

Il reste trois secondes, et Minnesota mène de trois points (106-103). Temps-mort. Le Thunder ont le temps de dessiner un dernier système, et Al Horford trouve Hamidou Diallo pour le 3-points. Le meneur d’un soir a le temps de dégainer, mais c’est trop court. Minnesota s’impose sur le fil sans convaincre.