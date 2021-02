Bradley Beal totalement éteint, le Heat s’offre une grosse vengeance face aux Wizards

Ça va mal à Miami, et Erik Spoelstra avait donc décidé d’organiser un shootaround inhabituel vendredi matin, le temps de modifier quelques trucs, comme le cinq majeur, Goran Dragic y remplaçant Tyler Herro.

Les derniers finalistes recherchent des certitudes, et ce cinq en apporte quelques-unes, notamment défensivement. Bradley Beal se heurte aux différents défenseurs et aides que le Heat lui envoie, et il rate tout. Bam Adebayo le cueille notamment avec un contre par derrière sur une pénétration, Andre Iguodala a les mains actives pour taper le ballon après avoir été dépassé, et même les tirs ouverts et les claquettes ressortent pour l’arrière de Washington…

Forcément, sans l’impact du meilleur scoreur de la ligue, c’est très compliqué pour Washington, qui voit Kendrick Nunn et Tyler Herro sortir du banc pour faire grimper l’écart en fin de premier quart-temps (40-27).

Malgré quelques passages compliqués offensivement, le Heat est en balade face à une équipe de Washington toujours sans défense, et donc sans Bradley Beal, qui débutera par un 0/13 au tir et devra attendre la troisième quart-temps pour mettre son premier (et seul) panier du match. Miami est donc à +28 (71-43) à la mi-temps !

Tout être humain connaît des mauvais jours…

La messe est déjà dite mais Miami reste sérieux défensivement, et l’écart frôle les 40 points d’écart…

Erik Spoelstra peut faire souffler ses titulaires, alors que Scott Brooks lance également ses deuxièmes voire troisièmes couteaux sur le terrain. L’occasion pour Ish Smith de montrer qu’il était bien le meilleur Wizard du soir. Le meneur apporte son énergie et ses décalages, notamment pour Alex Len, et l’écart commence à baisser.

Il a quasiment été divisé par deux à cinq minutes de la fin. Ça reste conséquent mais Erik Spolestra prend quand même un temps-mort pour relancer Bam Adebayo et Duncan Robinson, histoire d’éviter toute frayeur inutile.

Miami s’impose donc dans les grandes largeurs (122-95) et prend sa revanche sur une équipe des Wizards qui ne pouvait rien faire avec un Bradley Beal à 7 points à 1/14 au tir. Le seul sourire de la soirée, pour l’arrière, aura donc été ce tir réussi dans le troisième quart-temps. « Tout être humain connaît des mauvais jours », conclura-t-il.