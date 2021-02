La course au meilleur rookie | James Wiseman confirme son immense potentiel

Cet automne, les Wolves jetaient leur dévolu sur Anthony Edwards avant que les Warriors ne sélectionnent fort logiquement James Wiseman et que les Hornets fassent de même avec LaMelo Ball. Les trois premiers rookies sélectionnés à la Draft ont confirmé leurs talents et se retrouvent naturellement dans notre premier Top 5.

Pour les deux autres membres, il fallait avoir le nez creux. Tyrese Haliburton se révèle être la bonne pioche de la part des Kings tandis que Cole Anthony bénéficie quant à lui d’un contexte particulier, promu titulaire depuis la grave blessure de Markelle Fultz avec Orlando. En grande forme récemment, Immanuel Quickley manque le cut de peu…

1. James Wiseman (Golden State Warriors)

Stats : 12.2 points (50% de réussite aux tirs dont 41% à 3-points), plus 6.1 rebonds, 1.1 contre et 1.1 passe en 21 minutes de moyenne (20 matchs)

Récemment replacé sur le banc pour laisser le vétéran Kevon Looney dans le cinq majeur, James Wiseman a pris la nouvelle comme un pro. Le rookie des Warriors a pour le coup claqué son meilleur match de la saison avec 25 points (à 9/14 aux tirs dont un impeccable 3/3 à 3-points), 6 rebonds et 2 contres dans la victoire face à Minnesota.

Attendu au tournant après une saison NCAA très écourtée pour des problèmes extra-sportifs, Wiseman a déjà prouvé que sa place de n°2 de la dernière Draft était loin d’être usurpée. Avec seulement 5 matchs sous les 10 points (dont 3 entre 9 et 8) sur les 16 du mois de janvier, Wiseman a parfaitement pris le pli de la Grande Ligue. Ses longs segments et sa capacité à partir en dribble font même saliver les spécialistes qui voient en lui un possible héritier de Giannis Antetokounmpo (avec un meilleur tir extérieur).

Pris en charge par Draymond Green qui lui parle en permanence, en attaque mais surtout en défense, Wiseman impressionne déjà par sa lecture de jeu et sa polyvalence. Rien qu’en étant bien placé, dans le fameux ‘dunker spot’ à l’angle de la raquette et de la ligne de fond, le jeune intérieur de Golden State fait déjà des ravages. Et il shoote aussi à 41% à 3-points… Pour un pivot. Et un pivot rookie… Du talent plein les mains !

2. LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Stats : 12.2 points (43% de réussite aux tirs dont 30% à 3-points), plus 5.9 rebonds, 6.1 passes et 1.5 interceptions en 25 minutes de moyenne (20 matchs)

Même si sa carrière internationale, entre Lituanie et Australie, n’avait pas de quoi convaincre tous les sceptiques, le dernier de la fratrie Ball était pour sûr le rookie entouré du plus de ‘hype’ en ce début de saison. Après un bon quart de saison, et tout frais sorti de son meilleur match en carrière face à Milwaukee, à 27 points (à 8/10 aux tirs dont 2/3 à 3-points), 9 passes, 5 rebonds et 4 interceptions, LaMelo Ball a justifié sa cote et déjà fait taire pas mal de ses critiques !

Il faut dire que le jeune Ball a le jeu parfait pour la NBA. Avec son flair inné pour le jeu de transition et son instinct pour les passes décisives de tout poil, il se régale du moindre espace. Son duo avec Miles Bridges fait d’ores et déjà partie des plus spectaculaires de la Ligue, tout simplement, avec leur entente naturelle aux alley-oop. Plus jeune joueur à réaliser un triple-double (22 points, 12 rebonds, 11 passes), Ball a coché beaucoup de cases rassurantes.

Cela dit, comme son frère Lonzo, son tir à 3-points reste plus que suspect avec 25% seulement sur le mois de janvier (après 53% sur le très court mois de décembre, 4 matchs), et ses balles perdues (en hausse) lui ont récemment valu un séjour prolongé sur le banc et les Hornets sont encore loin d’être sortis du guêpier, avec 9 victoires et 11 défaites à l’heure de ces lignes. Mais c’est beaucoup mieux que ce que tout le monde imaginait.

3. Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)

Stats : 11 points (47% de réussite aux tirs dont 42% à 3-points), plus 5.4 passes, 3.4 rebonds et 1.1 interception en 29 minutes de moyenne (17 matchs)

Pas aussi scoreur que ses devanciers, Tyrese Haliburton n’en est pas moins le rookie le plus décisif de la cuvée 2021. Ce n’est pas un hasard si l’ancien d’Iowa State est le rookie qui joue le plus de minutes dans notre sélection de la semaine (à vrai dire, seul Okoro joue plus chez les débutants, avec 35 minutes par match) et il le justifie avec une production très complète.

Face aux Raptors et aux Knicks la semaine passée, c’est Haliburton qui inscrit un 3-points décisif dans la fin de match. Plus tôt dans la saison, Haliburton avait également marqué 15 de ses 17 points en 4e quart pour battre les Bulls (plus 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions) ou 8 de ses 13 points (plus 6 passes) pour battre les Nuggets. Avec sa capacité à défendre fort sur les arrières adverses, et ses bras tentaculaires, Haliburton influence déjà le jeu des Kings des deux côtés du terrain, c’est très fort.

Mis en doute sur sa gestuelle et la technique de son tir extérieur, le jeune arrière de Sacramento a pour l’instant calmé tout le monde avec un très propre 42% derrière l’arc et des réussites quand ça compte le plus. Mais, bien qu’il ait réussi son premier double-double en carrière samedi dernier face à Toronto (10 points, 11 passes et 6 rebonds), son adresse est en baisse dernièrement. Et puis, bon an mal an, Sacramento reste en bas de classement.

4. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Stats : 13.6 points (37% de réussite aux tirs dont 33% à 3-points), plus 3 rebonds, 1.8 passes en 26 minutes de moyenne (19 matchs)

Le n°1 de la dernière Draft est le meilleur scoreur de la classe biberon mais il est aussi assez dispendieux, avec seulement 37% de réussite aux tirs et 33% à 3-points. Encore indiscipliné et maladroit, Anthony Edwards n’en dégouline pas moins de talent. Sa rencontre avec Wiseman a ainsi été explosive, avec ce dunk sauvage à une main par-dessus son camarade rookie.

Rookie star des Wolves, avec un physique de joueur NFL, des dunks atomiques et une attitude un rien provocante, Edwards n’est pas sans rappeler un certain JR Rider. Le rookie demandait récemment plus de respect dans ses attaques du cercle, un attribut essentiel de son jeu, et il a été entendu. Edwards s’est ainsi retrouvé 18 fois sur la ligne des lancers sur ses cinq dernières sorties, toutes conclues entre 15 et 25 points.

Déjà intenable en un-contre-un, premier de la Ligue aux points marqués en isolation (à 1.571 par possession), Edwards est un féroce finisseur près du cercle. Il doit désormais compléter son arsenal offensif d’un tir plus fiable à l’extérieur. Il sera alors difficile à tenir avec sa puissance et ses qualités athlétiques démentielles.

5. Cole Anthony (Orlando Magic)

Stats : 10.8 points (50% de réussite aux tirs dont 41% à 3-points), plus 4.4 rebonds, 3.7 passes en 27 minutes de moyenne (21 matchs)

Le malheur des uns faisant toujours le bonheur des autres, la triste blessure de Markelle Fultz aura au moins eu le mérite de propulser Cole Anthony dans un rôle plus important de titulaire chez le Magic. Le rookie passé par North Carolina n’a pas tardé à saisir la perche, en rentrant notamment un tir insensé au buzzer pour battre les Wolves.

A 12 points, 4 rebonds et 4 passes sur ses 13 titularisations, Anthony apporte déjà son écot pour Orlando. Surtout, après un départ assez difficile en adresse, le fiston de Greg a stabilisé son tir avec seulement un seul match sous les 40% à 3-points depuis la mi-janvier. Sa place dans le cinq lui permet pour le coup d’avoir le ballon plus souvent entre les mains, et donc de se créer son tir plus facilement, par opposition à un rôle de shooteur en réception tir qui lui convient moins.

Après son record en carrière établi à 21 points dans un succès face à Charlotte et LaMelo Ball, Anthony a heurté un mur pendant deux matchs (4/19 aux tirs) mais il a su rebondir lors de sa dernière apparition, à 16 points, 6 rebonds et 5 passes face à Toronto hier soir.

Mentions : Immanuel Quickley (New York Knicks), Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers), Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Tyrese Maxey (Philadelphie Sixers), Patrick Williams (Chicago Bulls).