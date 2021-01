LaMelo Ball, le bonheur contagieux

Un conseil, évitez de parler des frères Ball aux Bucks ! Après Lonzo vendredi soir, auteur de son meilleur match de la saison face à Milwaukee, c’est LaMelo qui délivre son match le plus abouti de sa jeune carrière ce samedi.

À chaque fois, Milwaukee s’incline, et cette nuit, le rookie des Hornets a été le meilleur homme sur le terrain. Une simple stat permet de donner une idée de son influence sur la partie : +37 de différentiel pendant les 31 minutes qu’il a passées sur le terrain !

Alors que son équipe avait pris la match par le mauvais bout, c’est lui qui va lancer un 9-0 pour remettre les Hornets à hauteur des Bucks, et ensuite, on ne va plus voir que lui. « Son énergie est contagieuse » résume James Borrego, tandis que Miles Bridges ajoute : « Il rend tout simplement les autres meilleurs ».

« Je coache avec plus de plaisir grâce à lui »

À partir de son entrée en jeu, les Hornets vont signer un 41-11 avec un 15 sur 17 aux tirs pour prendre 20 points d’avance ! À la passe, aux tirs, et même en défense avec sa lecture des trajectoires, LaMelo Ball prend le match à son compte, et un événement va lui permettre de peser encore davantage sur le match : la blessure de Terry Rozier.

LaMelo Ball se retrouve donc titulaire au début de la deuxième mi-temps, et on constate qu’il n’en fait pas trop, mais aussi que c’est un hargneux. Il est doué, mais aussi accrocheur.

« C’est ce qui le rend si spécial, il aime tout simplement le basket » explique son coach. « Il est tellement heureux d’être avec ses coéquipiers et de jouer. Les gars adorent jouer avec lui, et ils jouent avec plus de plaisir quand il est là. Et je coache avec plus de plaisir grâce à lui ».

Quel bel hommage, et c’est vrai que dès que LaMelo Ball entre sur le terrain, l’équipe est transfigurée. La complicité avec Gordon Hayward et Miles Bridges est de plus en plus évidente, mais son culot déteint aussi sur les autres. Comme Cody Zeller qui se permet d’écrabouiller Giannis Antetokounmpo ou Malik Monk qui se lâche en attaque.

« Je sens que j’ai de l’impact sur le jeu des autres »

On l’imaginait perso, mais LaMelo Ball joue juste. Il court, lâche vite le ballon, fait des coupes… Il montre l’exemple, et on retrouve tout ça dans sa ligne de stats : 27 pts, 9 pds, 5 rbds et 4 ints à 8 sur 10 aux tirs et 9 sur 9 aux lancers-francs en 31 minutes. Le tout avec une seule balle perdue pour une évaluation de 42 !

« Même si je suis jeune dans le basket, je sens que j’ai de l’impact sur le jeu des autres » reconnaît le petit frère de Lonzo, et il assure que le fait de débuter la 2e mi-temps n’a rien changé : « C’est quasiment la même approche, et il s’agit de donner le meilleur de moi-même à un niveau élevé. Je joue, et je prends ce que la défense me donne. »

Terry Rozier blessé, LaMelo Ball pourrait justement être titularisé. Pour James Borrego, ce n’est pas à l’ordre du jour même s’il confirme que son rookie a le talent pour s’imposer dans le cinq de départ.

« Il n’a peur de rien, il est agressif, il attaque la raquette, il crée pour les autres, et il le fait avec sang-froid. C’est un gamin unique, et il ne fait que s’améliorer » conclut ainsi le technicien.