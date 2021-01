L’apprentissage de James Wiseman se poursuit

Ce n’est pas le « Rookie Wall » qu’a heurté James Wiseman lors du « MLK Day » face aux Lakers lundi soir, mais un mur tout aussi rugueux, composé d’Anthony Davis et Marc Gasol, deux postes 5 au cuir épais dans la peinture.

Le rookie a pris une leçon face aux deux intérieurs expérimentés, et s’est rapidement retrouvé hors-jeu à cause de ses cinq fautes. En conséquence, il n’a pu rester que 13 minutes sur le parquet, cumulant 4 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre, avant de sortir, pour le moins frustré.

La saison d’un rookie est loin d’être un long fleuve tranquille, et ce genre de soirées sans fait partie du processus d’apprentissage. À Golden State, ses coéquipiers lui ont témoigné leur soutien après la victoire au Staples Center, rappelant son bon comportement au quotidien et son envie d’apprendre.

« Je sais que c’est un perfectionniste, qu’il veut être bon, être aussi productif que possible quand il joue, et qu’il veut finir les matchs. C’est super d’avoir ce degré d’exigence, de viser le plus haut possible. Mais il ne peut pas se laisser dépasser par les événements, quand ça ne marche pas ou quand il fait un mauvais match », a ainsi déclaré Stephen Curry qui sait l’importance de son pivot pour son équipe.

Encore besoin de temps

Au cours du match, James Wiseman s’est notamment fait reprendre de volée par Draymond Green qui lui a reproché son manque d’anticipation. Pour l’intérieur des Warriors qui fait office de mentor pour son jeune coéquipier (en attendant Kevin Garnett ?), il faudra encore un peu de temps afin que ce dernier gagne en sérénité.

« Il faut juste continuer de le guider. On sait tous que ça peut être frustrant parfois, quand le jeu ne va pas dans ton sens. J’imagine à quel point ça peut l’être pour un gamin de 19 ans qui n’a encore rien vécu. Ça va aller, personne n’est vraiment inquiet. Le jeu doit ralentir pour lui, il doit se calmer, et ça ne passera qu’avec le temps. Il doit rester dans le coup, être agressif. Pour moi, c’est le plus important », a-t-il glissé après la rencontre.

Steve Kerr a aussi eu quelques mots pour son rookie et va dans le même sens que Draymond Green : patience et travail seront les clés du succès pour James Wiseman.

« James a souffert ce soir. Bien sûr, c’est la meilleure équipe de la NBA en face, qui joue avec Anthony Davis, l’un des meilleurs grands de la ligue et Marc Gasol, qui a fait son truc tout au long de sa carrière. Ça a été une nuit difficile pour James, mais il y aura des soirs comme ça dans l’apprentissage de sa carrière. Il doit encore beaucoup apprendre. J’aime beaucoup la façon dont il gère les choses, il est à l’écoute, il absorbe les consignes des coachs, il est compétitif ».

Pour ce qui est de l’état d’esprit, Steve Kerr a été conforté dans ses convictions lorsqu’il a entendu James Wiseman balancer une glacière de rage après sa cinquième faute.

« Après sa cinquième faute, alors qu’il revenait vers le banc, il a balancé une glacière, je ne l’ai même pas vu sur le coup, je l’ai juste entendu. Je me suis tourné vers Mike Brown, et je lui ai dit : « J’adore ça ». C’est ce qu’on veut. On ne veut pas de quelqu’un qui s’en fiche. James se soucie de tout ça, mais ça reste encore un gamin. C’est une ligue difficile, les leçons sont parfois dures, mais il apprend bien, il grandit chaque jour et il a une super carrière devant lui ». Prochain test prévu ce soir, face aux Spurs de la paire Aldridge-Poeltl.