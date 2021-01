James Wiseman, la tête et les jambes

Dans le dur ces derniers temps, notamment lors des dernières confrontations face aux Knicks et au Jazz, James Wiseman est allé faire un petit tour sur le banc pour se remettre la tête à l’endroit, en étant remplacé dans le cinq majeur par l’expérimenté Kevon Looney à l’occasion de la double confrontation face aux Wolves.

Le pivot rookie a retrouvé ses esprits en étant efficace sur 16 minutes dans l’acte I (13 points à 4/5 au tir, 4 rebonds) et a tout simplement livré son meilleur match cette nuit avec 25 points à 9/14 au tir dont 3/3 à 3-points, 6 rebonds et 2 contres en 24 minutes. Efficace en attaque, il était également particulièrement concentré en défense, pour gêner les tirs de ses adversaires, bras tendus, en évitant au maximum les fautes.

« Je l’ai dit plusieurs fois déjà, il n’est pas seulement talentueux, mais il a la tête sur les épaules », a déclaré Steve Kerr après la rencontre. « La façon dont il a géré tout ça ces deux derniers jours, son passage sur le banc, la façon dont il a répondu aux questions des médias. La façon dont il a répondu à l’entraînement. C’est un jeune homme très mature qui veut gagner, jouer et qui travaille comme un fou, donc c’est assez enthousiasmant ».

Maturité et humilité

Le coach des Warriors a également loué la capacité d’adaptation de James Wiseman, qui garde le cap malgré les difficultés, que ce soit l’apprentissage du jeu NBA en accéléré, les gueulantes de Draymond Green, souvent sur son dos, et enfin ce retrait du cinq majeur. Plutôt pas mal pour un joueur de 19 ans…

« Imaginez-vous à 19 ans », a poursuivi Steve Kerr. « J’ai essayé de m’imaginer à 19 ans en train de supporter tout ce qu’il a dû supporter. C’est remarquable. C’est une ligue d’hommes, et vous arrivez presque sans aucune expérience. Trois matchs universitaires, une pandémie, neuf mois d’entraînement individuel et aucun camp d’entraînement. C’est vraiment étonnant de voir à quelle vitesse il prend les choses en main. Encore une fois, c’est un signe non seulement de ses dons sportifs, mais surtout de son intelligence, de sa sagesse au-delà de son âge. C’est remarquable à voir ».

Même s’il a donc encore beaucoup de travail à faire sur le terrain, James Wiseman gère avec beaucoup de professionnalisme les questions des médias, répondant avec maturité et humilité, comme lorsqu’il a indiqué que son passage sur le banc lui avait été bénéfique, notamment pour analyser la façon de jouer de Kevon Looney.

« Je suis plus efficace parce que j’étudie Loon et comment il peut être capable de contenir la défense. Et j’essaie juste de comprendre les différentes couvertures, donc ça m’aide vraiment beaucoup. Sortir du banc est quelque chose de très efficace jusqu’à présent ».

Même s’il assuré qu’il ne s’en était pas servi comme source de motivation, James Wiseman a sorti son meilleur match face aux Wolves d’Anthony Edwards (également auteur de 25 points), premier choix de la dernière Draft. L’important est ailleurs, comme sa place de titulaire de titulaire qui importe peu au final. L’objectif reste de profiter de chaque occasion pour progresser, comme l’a confirmé Steve Kerr.

« Chaque match sera différent. S’il joue comme il joue ce soir, il sera sur le terrain. On décidera au jour le jour, mais le plan est de continuer à le développer chaque jour, qu’il soit dans le cinq majeur ou non ».