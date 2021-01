Cole Anthony offre un hold-up au Magic sur le buzzer !

Evan Fournier est de retour au jeu et le Français ne tarde pas à servir Nikola Vucevic. Le pivot du Magic alimente la marque à tous les étages pour Orlando en début de match, mais Josh Okogie lui répond bien avec sa puissance vers le cercle. Le tricolore s’aventure à son tour vers le panier mais se fait rejeter par Jarred Vanderbilt.

Minnesota joue physique et Anthony Edwards le confirme d’un gros dunk en pénétration. Cela dit, les Wolves sont à la traîne, à l’image de D’Angelo Russell qui inscrit son premier panier du match juste avant la fin du premier quart, alors que Terrence Ross inscrit lui un petit panier en cloche (25-21).

Après un très joli layup renversé de Bacon, Russell a pour le coup repris confiance sur son dernier tir et envoie deux nouvelles flèches derrière l’arc pour ramener son équipe à jour. Les Wolves passent un 9-0 avec McDaniels qui s’envole pour un dunk en contre-attaque.

Le Magic ne lâche rien

Jarrett Culver y va aussi d’un layup très aérien et Steve Clifford doit arrêter le match après un cinglant 16-2 d’entrée de jeu en deuxième quart.

Minnesota enfonce encore le clou et le partiel est à 24-3 avec Naz Reid qui score à l’extérieur puis au layup. Orlando perd ce deuxième quart dans les grandes largeurs : 30 à 10 et se retrouve largué à -16 à la pause (51-35).

Malik Beasley relance les Wolves avec trois paniers dès le retour des vestiaires mais Evan Fournier prend les commandes de l’attaque du Magic. Le tricolore retrouve tout son mordant offensif et arrive déjà à 10 points en troisième quart. Il a beau se faire bâcher par Naz Reid puis Jaden McDaniels, il retourne au charbon, tandis que Malik Beasley gratte un panier au rebond offensif.

Minnesota reste devant avec ses relances rapides et son agressivité défensive mais le Magic s’accroche. Cole Anthony fait mouche à 3-points et les vétérans Vucevic et Ross parviennent finalement à réduire l’écart sous la dizaine avec « Vooch » qui score à 3-points juste avant le buzzer (77-68).

Cole Anthony clutch !

Orlando passe un 11-2 à cheval sur les deux quart-temps mais McDaniels met fin à la série à 3-points. Le Magic a pourtant la dynamique de son côté avec Vucevic, Ross et Fournier qui insistent. Gordon déborde le rookie Edwards avant de tout claquer dans le cercle et le Magic est bel et bien de retour.

Reid et Beasley inscrivent de loin pour un 8-0 qui fait mal au moral d’Orlando qui ne lâche toujours pas prise. Evan Fournier remet le nez à la fenêtre après un gros contre de Gordon sur McLaughlin et Gordon ramène le Magic à -2 dans le money time au terme d’un 11-0. S’ensuit un incroyable retournement de situation…

Aux lancers à moins de 5 secondes de la fin, Vanderbilt a l’occasion de donner 3 points d’avance aux siens, mais il rate le deuxième. Après un 3-points crucial inscrit juste avant, Cole Anthony hérite de la balle et file sans se poser de question dans le même coin. Il déclenche et ça rentre sur la cloche ! Orlando réalise le hold-up (97-96).