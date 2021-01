Où est Kyrie Irving ? Les Nets attendent toujours le retour de leur meneur

Absent pour raisons personnelles depuis maintenant trois matchs, Kyrie Irving aurait été bien utile pour les Nets hier soir face à Oklahoma City et Shai Gilgeous-Alexander.

Défaits pour la deuxième fois de suite et désormais à 5 victoires pour 6 défaites, les coéquipiers de Kevin Durant font grise mine mais ils n’ont toujours pas encore annoncé publiquement la raison pour laquelle leur meneur leur fait défaut. Ils présentent pour le moment un front uni, et Kevin Durant reste solidaire de son partenaire.

« Je ne veux pas parler pour Kyrie, je le laisserai le faire lui-même », explique-t-il dans le New York Post. « Je suis sûr que vous allez le voir bientôt quand il reviendra. On le soutient à 100% et on espère le meilleur pour lui. »

On le dit marqué par les événements politiques de ces derniers jours, et notamment la prise du Capitole par les manifestants pro-Trump, mais Kyrie Irving n’a pas encore précisé quand il serait de retour à l’action. Son coach, Steve Nash, ne veut pas non plus en dire davantage…

« Ky est encore absent pour des raisons personnelles. Je vais garder notre communication avec lui privée et je suis sûr que vous allez en savoir plus à un moment donné. Je ne vais pas aller plus loin, c’est une affaire privée. »

Retour mercredi face à Denver ?

Regrettant le manque de « feu compétitif » et d’agressivité en deuxième mi-temps face au Thunder, Steve Nash fait certes confiance à Kyrie Irving pour revenir le plus tôt possible. Mais il s’inquiète plus immédiatement des résultats de son équipe, avec la réception de Denver qui se profile mercredi.

« En ce moment, je n’ai pas de date de retour. Je suis simplement focalisé sur les matchs. J’essaie juste de préparer nos gars à la suite, pour qu’on soit clair sur nos plans de match. Ce n’est pas quelque chose à quoi je peux répondre maintenant. Je ne m’inquiète pas pour lui. C’est un joueur brillant et quand il reviendra, je suis sûr que ça ne lui prendra pas longtemps pour être lui-même et retrouver son rythme. Ce n’est pas un souci. »

Listé comme « probable » avant le match de ce dimanche, Kyrie Irving a finalement été annoncé absent à nouveau, deux heures avant l’entre-deux. Serait-ce un signe qu’il reviendra pour la prochaine rencontre ? Personne ne le sait vraiment. Entre l’ambiance politique et la pandémie, l’incertitude plane à double titre sur les Nets.

« Je ne peux pas parler pour tous les autres joueurs. Je ne sais pas comment tous les gars gèrent la situation. Mais tout le monde est content de venir bosser et de jouer », conclut KD. « Je ne sais pas vraiment comment les gars se sentent par rapport à tout ce qui se passe. Mais en ce qui concerne le terrain, je sais qu’on est tous motivé à jouer et qu’on comprend les circonstances dans lesquelles on est. Tout le monde fait son boulot et reste professionnel. »