Le MVP de la nuit : Shai Gilgeous-Alexander sur son 31 pour répondre à Kevin Durant

Shai Gilgeous-Alexander a donné le ton d’entrée à Brooklyn. Récupérant la gonfle en ligne de fond, comme à son habitude, l’air de rien, le jeune meneur s’approche du cercle, feinte la passe de la main droite et envoie un tir très haut contre la planche main gauche, en passant sous le cercle, et ça tombe dedans.

Créatif et inspiré, à l’image de son équipe, Gilgeous-Alexander voulait bien terminer le « road trip ». Et avec ce troisième succès de rang, la 4e victoire sur cinq matchs en déplacement, SGA et OKC ont fait leur boulot avec brio. Avec ses 31 points, plus 7 passes et 6 rebonds, le tout à un excellent 11/16 aux tirs, Shai Gilgeous-Alexander a parfaitement tenu tête à Kevin Durant, de retour à l’action et lui aussi saignant à 36 points et 11 rebonds.

« J’adore les défis comme ça », confirmait SGA après le match. « Je voulais simplement rivaliser. On a dû défendre sur lui mais il a aussi dû défendre sur moi. »

Plusieurs fois opposé à son aîné, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas hésité la moindre seconde à l’attaquer, encaissant même une sacrée chute en dernier quart, pris en sandwich entre Joe Harris et Kevin Durant. Ce dernier a mordu à sa feinte une première fois et SGA a aussi lâché le ballon pour son coéquipier démarqué une autre fois.

« Quand Shai est dans un bon soir, il peut enchaîner les points. Et il va vous en parler aussi »

Alternant avec beaucoup de justesse entre la distribution et la prise d’initiatives individuelles, SGA n’a surtout pas paniqué après le départ en furie des Nets. Petit à petit, Oklahoma City et son meneur ont refait leur retard avant de tout casser en troisième quart-temps. Avec un peu de « trashtalking » en chemin apparemment…

« Les gens ne savent pas que, quand Shai est dans un bon soir, il peut enchaîner les points », sourit Hamidou Diallo, autre grand acteur de la victoire. « Et il va vous en parler aussi. Il apporte sa personnalité dans le match. »

Élogieux sur Kevin Durant après le match, Shai Gilgeous-Alexander a également assuré dans son rôle de leader, en reconnaissant le travail de ses coéquipiers dans cette belle victoire d’équipe.

« On a une équipe remplie de gars qui travaillent dur, qui sont très compétitifs et qui veulent prouver leur valeur. Hami (Diallo) a super bien joué sur ce match, (Isaiah) Roby nous a donné aussi de très bonnes minutes, Lu a haussé le ton en 3e quart et Baze (Darius Bazley) aussi défensivement. »

À 22 ans seulement, SGA est déjà un patron. Il tourne à 20 points, 7 passes et 5 rebonds et le Thunder, perpétuelle surprise, repasse dans le positif à 5 victoires pour 4 défaites (actuellement 8e à l’Ouest).