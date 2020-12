Progression obligatoire pour Malik Monk

Il s’était fait remarquer en février dernier, en étant pris par la patrouille après avoir été contrôlé positif à une substance interdite. Une sortie de route de seulement huit matches puisque la saison avait été suspendue en mars et de 200 000 dollars de salaire en moins.

Mais tout de même un épisode peu glorieux alors que Malik Monk réalisait la meilleure saison de sa jeune carrière avec 10.3 points de moyenne. C’est un peu le symbole des performances de l’arrière depuis 2017.

Touché récemment par le Covid-19 et ayant manqué une partie du « training camp », il a terminé sa présaison par dix petites minutes (11 points) contre le Magic. « Je crois en lui, j’ai confiance en lui », avait expliqué avant la rencontre James Borrego au Charlotte Observer. « On doit le faire revenir à 100%. »

Comme il arrive en fin de contrat et ne sera sans doute pas prolongé d’ici ce lundi 21 décembre, Malik Monk aborde une année charnière. Après trois saisons, il a prouvé qu’il était un scoreur intéressant en sortie de banc, mais il reste trop irrégulier et maladroit (28 % de réussite à 3-pts en 2019-2020, aucune saison à plus de 44 % au shoot). De plus, en défense, il affiche de grosses limites.

Profiter de la concurrence pour être encore plus tranchant et efficace

Avec les arrivées de Gordon Hayward (qui veut débuter la saison malgré sa fracture de la main) et LaMelo Ball, en plus de Devonte’ Graham et Terry Rozier qui sont toujours là, Charlotte se retrouve avec beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon dans les mains et Malik Monk va sans doute avoir moins de munitions pour briller. Et si c’était le parfait contexte pour gagner en efficacité ? Faire mieux avec moins.

« On ne peut pas tout contrôler, donc il faut se concentrer sur les choses qu’on peut changer. C’est ce que j’ai appris », explique l’ancien de Kentucky, quand il fait le bilan de ses trois premières saisons. « On ne sait jamais avec le Covid et les blessures. Tout peut arriver, il faut être prêt à tout. »

Ce « gamin avec beaucoup de qualités » comme le qualifiait son coach il y a presque un an aura-t-il les jambes pour réussir le démarrage de la saison après sa mésaventure avec le Covid-19 ? « Physiquement, je me sens bien », a-t-il déclaré après le match contre Orlando. « Je retrouve des jambes, je me sens parfaitement bien en ce moment. »