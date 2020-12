Malgré sa fracture, Gordon Hayward va essayer de débuter la saison

Victime d’un arrachement osseux du cinquième métacarpe de la main droite, celle avec laquelle il shoote, lors du match de présaison face aux Raptors, Gordon Hayward a dû retourner à l’infirmerie bien plus tôt que prévu. Mais le nouvel ailier des Hornets n’a pas non plus tiré un trait sur le début de saison.

À vrai dire, sa « fracture par avulsion » (ou arrachement osseux) ne nécessite pas forcément d’opération. Déjà blessé à la main gauche la saison passée – ce qui l’avait éloigné des terrains pendant un mois, Gordon Hayward envisage cette fois de revenir plus vite. Et pourquoi pas dès le match d’ouverture le 23 décembre face à Cleveland.

« Certainement. Je vais tout faire pour essayer d’être prêt pour le match d’ouverture », affirme-t-il dans le Charlotte Observer. « On travaille 24h sur 24 pour y arriver. »

« Pour l’essentiel, il va s’agir de gérer la douleur »

Particulièrement gênante parce qu’il s’agit de sa main droite, cette blessure n’est pas aussi grave que prévu. « Au début, je pensais que c’était simplement un hématome ou un truc comme ça. Mais le lendemain, quand on a fait les radios, on s’est rendu compte que c’était une fracture. »

Poursuivi par le signe indien, abonné aux blessures depuis plusieurs saisons, Gordon Hayward va serrer les dents pour aider sa nouvelle équipe et jouer, sinon pour l’ouverture, au moins dans les premières semaines de compétition.

« Pendant la séance d’aujourd’hui, j’ai fait du dribble et du shoot et c’est évidemment encore un peu sensible. C’est une fracture. Je vais devoir faire avec. Pour l’essentiel, il va s’agir de gérer la douleur. »