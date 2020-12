Kevin Durant : « Je ne pense pas du tout à James Harden »

Contrairement à Kyrie Irving, Kevin Durant ne rechigne pas à répondre aux question de la presse. Même lorsqu’il s’agit d’évoquer les rumeurs de discussions avec James Harden pour le faire venir à Brooklyn. La piste serait au point mort, et KD assure qu’il n’y pense pas en se rasant.

« Je ne pense pas du tout à James Harden. Ce que je veux dire, c’est qu’il ne joue pas dans notre équipe » répond Kevin Durant, avant de mettre en avant l’effectif actuel. « On a un groupe si talentueux. On a des joueurs qui peuvent tellement de choses différentes, et ça permet à chacun de donner le meilleur de soi-même quand on a des joueurs comme Spencer, Caris, Kyrie, moi-même mais aussi DeAndre et Jarrett« .

Un groupe qui doit apprendre à jouer avec Kevin Durant, et qui découvre un nouvel entraîneur : Steve Nash.

« On est tôt dans la saison, c’est le training camp, on se découvre et on apprend l’attaque et la défense, mais je suis très excité par l’avenir de ce groupe » poursuit l’ailier. « Je n’ai jamais été quelqu’un qui fait des pronostics, mais j’apprécie nos chances, et même si le championnat est difficile, je pense qu’on est capable de le faire et on a beaucoup de joueurs expérimentés. On a des champions dans cette équipe. On a des gars qui sont allés loin en playoffs, qui ont joué des Game 7 et c’est important d’avoir cette expérience. »

Sur le plan du jeu, Kevin Durant a expliqué qu’il se voyait jouer ailier-fort, et même pivot dans des systèmes sans véritable position. Il pourrait même monter la balle.

« Je suis prêt à tout » prévient-il. « On ne met pas l’accent dessus, mais il s’agit davantage d’essayer de jouer un style de jeu où chacun peut s’appuyer sur ses points forts, peut monter la balle, ou n’importe qui peut changer en défense. Je pense qu’en fonction du déroulement du jeu, chacun pourra jouer à des positions différentes. Kyrie pourra être en 2. Caris pourra monter la balle, et on doit être prêt à tout. »

Comme il n’a pas joué depuis 18 mois, il profitera de la présaison pour retrouver le rythme et se tester. « Le coach va me lancer, et on verra comment je réagis. Au-delà du temps de jeu, je veux voir comment mon physique réagit, et comment on réagit collectivement pour ce premier match.«