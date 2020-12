James Harden prêt à rejoindre les Sixers ou… un autre candidat au titre

Puisque la piste Brooklyn est au point mort, James Harden aurait prévenu les dirigeants des Rockets qu’il était aussi prêt à rejoindre les Sixers, ou d’autres candidats au titre. Selon ESPN, c’est ce qu’il a annoncé avant le début du training camp, auquel il n’a toujours pas pris part.

En clair, il n’a pas l’intention de rejouer aux Rockets, et il est donc prêt à accepter un Plan B comme Philadelphie où il pourrait retrouver Daryl Morey, l’ancien GM de Houston, et Dwight Howard avec qui il était plutôt fâché…

Quoi qu’il en soit, pour Houston, la problématique reste la même, l’équipe veut récupérer une jeune vedette dans l’échange. Si c’est Philly, ce sera donc forcément Joel Embiid ou plus vraisemblablement Ben Simmons. Sauf que Morey a déjà annoncé qu’il ne toucherait à pas son jeune duo…

Un coup de pression déjà en 2019 ?

Si ce plan B est sans issue, il faudra donc envisager un plan C et étudier d’autres candidats au titre. A l’Ouest, on pense aux Clippers où Paul George serait une bonne monnaie d’échange même s’il n’est plus tout jeune, ou aux Nuggets où un tandem Porter Jr-Harris serait attractif… A l’Est, Boston (Jaylen Brown ?) et Miami (un deal autour de Tyler Herro) sont des candidats au titre, mais on les imagine mal se positionner. Même chose pour Milwaukee qui vient tout juste de se renforcer avec Jrue Holiday.

ESPN précise d’ailleurs que les éventuels postulants veulent avoir l’assurance que Harden s’engagera sur le long terme, et qu’il n’envisage donc pas de tester la « free agency » en 2022. Quant aux Rockets, ils aimeraient récupérer, aussi, des premiers tours de Draft.

The Athletic rapporte de son côté que Harden avait déjà mis un coup de pression aux Rockets il y a un an, et son discours est simple : soit Houston joue le titre ; soit vous me transférez. En se séparant de Russell Westbrook, et en changeant de coach et de GM, la franchise lui a ouvert la porte…