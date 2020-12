Prêt à être titulaire, Coby White va devoir donner de la voix

Kris Dunn parti vers Atlanta, le choix de Billy Donovan est simplifié pour le poste de meneur de jeu. Le nouveau coach des Bulls va devoir choisir entre Tomas Satoransky et Coby White.

Et d’après les propos du second, l’ancien entraîneur d’Oklahoma City a déjà pris sa décision.

« Il m’a dit qu’il voulait que je sois le meneur de jeu », a déclaré Coby White pour le site des Bulls. « Il m’a dit ce que j’avais besoin de travailler pour franchir un cap. Il a eu sous ses ordres des grands meneurs à OKC, Russell Westbrook et Chris Paul, et il peut m’en parler. Je suis toujours prêt à apprendre. »

Billy Donovan a justement souligné l’importance de la communication dans le leadership de Chris Paul et Russell Westbrook. Là où Coby White est encore trop timide.

« Quand on est à l’université, tout le monde a globalement le même âge, entre 18 et 22 ans », rappelle l’ancien de North Carolina au Chicago Sun Times. « Mais, rookie en NBA, à 19 ans, on se retrouve avec des joueurs comme Tomas Satoransky qui a 30 ans (29 en réalité) ou des anciens comme Thaddeus Young et Otto Porter Jr. Eux ont une voix qui porte. C’est un peu écrasant quand on arrive dans la ligue d’avoir une telle présence vocale. Donc je dois donner davantage de la voix sur le parquet, demander et commander plus. »

Les Bulls ont des ambitions, Zach LaVine le répète encore et toujours, et Coby White aussi. Sixième homme la saison passée et auteur d’une première saison pleine de promesses mais aussi d’imprécisions, il va devoir s’affirmer également dans le jeu. S’il veut s’imposer comme le dépositaire de l’attaque des Bulls, les erreurs et les mauvais choix de la saison passée seront rapidement à gommer.

« On a eu neuf mois de pause, donc j’ai énormément progressé. Notamment sur mes prises de décision et mon jeu sur pick-and-roll. Je n’en faisais pas beaucoup à North Carolina donc c’était différent et nouveau pour moi l’an passé. Maintenant, je sais attaquer les différentes couvertures défensives. Je dois aussi mieux shooter après un dribble, être plus régulier dans cet exercice. Finir près du cercle aussi. Je me suis amélioré, c’est certain. »