Zach LaVine veut enfin goûter aux playoffs

Durant l’intersaison 2019, que ce soit pendant l’été ou en septembre, juste avant le training camp, Zach LaVine avait déclaré vouloir enfin se mettre à défendre et faire tout ce qui était nécessaire pour le collectif de Chicago, afin de goûter aux playoffs.

En 2020, l’arrière des Bulls n’a pas fait évoluer d’une virgule son discours. Et pour cause : Chicago a encore été en vacances à l’issue de la saison régulière – dès mars même, avec la suspension de la saison. Après six années en NBA, le dunkeur de Chicago ne sait toujours pas à quoi ressemble un match de playoffs.

« Quand on travaille aussi dur, comme je le fais, ce n’est pas pour être un joueur moyen », affirme-t-il à NBC Sports. « Je ne vais pas jusqu’à l’épuisement pour être un joueur de complément ou autre. Je veux être un grand joueur dans cette ligue. Pour cela, il faut rendre plus forte son équipe, aller en playoffs et jouer des matches à enjeu. Je n’ai pas encore connu ça dans ma carrière et ça craint. »

« Si on ne vise pas au moins les playoffs, on va échouer »

Comme l’an dernier, Zach LaVine promet de faire les efforts en défense. De plus, il espère que la continuité du groupe, qui à l’inverse du coach et des dirigeants n’a pas beaucoup bougé, profitera aux Bulls.

« On a quasiment la même équipe. On est tous impatient de travailler avec le nouveau coach, Billy Donovan. L’objectif reste le même : gagner tous les matches. Bien sûr c’est difficile, mais on n’a pas énormément gagné ces deux dernières saisons. On a été blessé et on a manqué de régularité avec notre groupe. On doit montrer ce dont on est capable. Il faut vouloir jouer les playoffs, c’est le principal. Il faut avoir cet état d’esprit. Si on ne vise pas au moins les playoffs, on va échouer. »

En plus de rater les playoffs, Zach LaVine est conscient que les mauvaises performances de Chicago pèsent sur sa réputation. Déjà parce qu’il a manqué le All-Star Game dans sa ville en février dernier malgré une grosse saison individuellement (25.5 points de moyenne). Ensuite parce qu’en tant que leader et meilleur marqueur de l’équipe, quand Chicago ne décolle pas, il est au centre des critiques.

Mais aussi des rumeurs de transfert puisque l’ancien des Wolves est apparu dans les bruits de couloirs autour de Dallas il y a quelques semaines. La preuve qu’il n’est pas intransférable malgré ses 39 millions de dollars sur les deux prochaines saisons ?

« Je comprends le business », a-t-il réagi, toujours pour NBC Sports. « Au fond, tout le monde peut être échangé dans n’importe quelle équipe. C’est comme les blessures : ça peut toucher n’importe qui. J’ai déjà été transféré de Minnesota pour arriver ici. Tant que je suis dans cette équipe, je continue d’essayer d’être le leader et de montrer mes qualités. Si ça arrive, alors ça arrive et je le comprends. »