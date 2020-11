Les Mavericks seraient intéressés par Victor Oladipo, Spencer Dinwiddie et Zach LaVine

C’est de plus en plus clair : les Mavericks veulent une troisième star aux côtés de Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Et ils ne comptent pas attendre la grosse free agency 2021 et tenter leur chance sur Giannis Antetokounmpo. Non, les Mavs veulent attaquer dans les semaines qui arrivent.

Il n’y a pas beaucoup de free agents de premier plan cette année, mais la franchise aurait des vues sur Jerami Grant et Danilo Gallinari, deux des joueurs libres les plus surveillés. Sinon, il y a la possibilité d’obtenir cette troisième star via un trade, et hormis les deux stars, tout le monde serait transférable à Dallas.

Selon The Ringer, la direction voudrait soulager Luka Doncic en ajoutant une menace sur la ligne arrière – Tim Hardaway Jr. (15.8 points), pas assez créateur, ne faisant donc pas l’affaire à leurs yeux – avec trois cibles en tête : Victor Oladipo (14.5 points l’an passé), Spencer Dinwiddie (20.6 points) et Zach LaVine (25.5 points).

Le premier va entrer dans la dernière année de son contrat et ne voudrait pas rester à Indiana, qui sera ravi de récupérer quelque chose en échange. Le deuxième sort de sa meilleure saison en carrière, et doit toucher 11.5 millions l’an prochain avant d’avoir un choix à faire sur une « player option ». Le troisième possède encore deux années de contrat à 19.5 millions et même s’il était frustré cette saison à Chicago sous les ordres de Jim Boylen, il n’apparaissait pas jusqu’à maintenant dans les rumeurs de transfert.

Trois profils et trois situations différentes, mais Dallas vise large pour monter ce « Big Three ». L’avantage étant d’avoir pas mal de joueurs et de contrats intéressants à proposer dans leurs échanges.