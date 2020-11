La NBA publie un protocole sanitaire de 134 pages pour la reprise de la saison

Alors que la deuxième vague du Covid-19 est particulièrement forte aux Etats-Unis, et que les hôpitaux sont désormais complètement saturés, la reprise de la saison NBA dans moins d’un mois est un vrai pari.

La campagne de vaccination ne devrait ainsi commencer que fin décembre, et les conditions de conservation la rendent compliquée à mettre en place. Dans ces conditions, il faudra encore des mois pour contrôler réellement l’épidémie, et la NBA est bien consciente du défi puisque son protocole sanitaire fait désormais 134 pages !

C’est encore davantage que celui qui avait été mis en place par la ligue pour la « bulle » de Disney World et parmi les règles, outre le fait que les joueurs et les staffs devront être testés tous les jours, on note qu’un joueur positif ne pourra retrouver son équipe que s’il est isolé au moins dix jours suite à son test positif ou le début de ses symptômes, ou s’il peut fournir deux tests PCR négatifs à plus de 24 heures d’écart.

Une « hotline » sera de nouveau mise en place pour permettre aux joueurs et aux staffs de dénoncer ceux qui ne respectent pas le protocole sanitaire.

La NBA n’a en tout cas pas défini de critères précis qui forceraient la ligue à mettre en pause sa saison.

Comme la NFL ou la MLB, la ligue de basket s’attend ainsi à des contaminations, et tant qu’elles restent limitées et contrôlées, elle n’arrêtera pas la campagne. Il faudrait sans doute une contamination massive dans les équipes pour qu’Adam Silver décide de stopper une nouvelle fois la saison.