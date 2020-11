Jouer au Canada ou aux États-Unis ? Les Raptors toujours dans l’inconnu

Des discussions avec la ville de Tampa Bay, un possible changement de division… Ça bouge autour des Raptors depuis maintenant plusieurs semaines puisque les frontières sont fermées entre les États-Unis et le Canada et qu’il faut donc trouver une solution pour la saison à venir.

Sauf que les jours passent et rien n’est encore annoncé ni officiel. Ce qui va rapidement poser problème car le training camp commence dans 13 jours, puis la saison dans 35.

« On veut rester à Toronto », rappelle le GM Bobby Webster à USA Today, la franchise ayant mis en place un protocole pour ne pas partir du Canada. « Mais le temps est un facteur essentiel. On travaille donc sur une solution pour jouer ailleurs. On n’a pas de date-butoir mais ça se rapproche. »

Pourquoi est-ce si difficile de trouver une ville aux États-Unis où poser ses valises pour la saison 2020-2021 ?

« Il y a énormément de choses à vérifier pour chaque lieu », poursuit Bobby Webster. « À quoi ressemble le centre d’entraînement ? Les installations médicales ? Il faut une salle adaptée aux standards de la NBA. Il y a des problèmes de retransmissions aussi, ainsi que de santé et de sécurité. Il faut en plus ajouter des questions de disponibilités. Les éléments à regarder sont nombreux. »

Sans oublier que le dirigeant des champions 2019 pense aux joueurs et aux membres de la franchise, qui vont vivre une saison très particulière après avoir déjà connu de longues semaines loin du Canada dans la « bulle » d’Orlando.

« Les questions de mode de vie comptent également. On demande à des gens de déraciner leurs vies pour aller dans un endroit où ils seront loin de leur famille pour six ou sept mois. Donc il faut respecter cela. On veut que les joueurs aient le sentiment qu’ils vont aller dans un lieu sûr, où ils pourront s’installer. Car l’idée, c’est de s’installer et de ne pas revenir à Toronto pendant la saison » conclut ainsi le dirigeant.