Un déménagement et… un changement de division pour les Raptors ?

Déterminés à s’entraîner et jouer à Toronto, les dirigeants des Raptors ont présenté leur protocole sanitaire aux autorités de santé du Canada. Alors que les frontières sont fermées entre les Etats-Unis et le Canada pour les « voyages non essentiels », la franchise reste persuadée que son protocole est sûr, et qu’il permettra aux adversaires de venir dans l’Ontario en toute sécurité, et que leurs joueurs pourront en faire de même pour leurs 36 matches sur le sol américain.

Interrogé par AP, le docteur Howard Njoo est le directeur de la santé publique au Canada, et même s’il a été impressionné par la démonstration des Raptors, il juge qu’il sera « compliqué d’impliquer tout le monde » sur la durée d’une saison, pendant laquelle les équipes ne sont pas isolées ensemble.

Un changement de division ?

Par ailleurs, il rappelle que les frontières sont fermées et que ça va rester un « problème » pour les semaines, voire les mois à venir. Il faut rappeler, qu’en principe, toute personne qui débarque des Etats-Unis au Canada doit observer une période de quarantaine de 14 jours. Même les dirigeants des Raptors, qui viennent d’observer des « prospects » à Los Angeles pour préparer la Draft, ont dû s’y plier à leur retour à Toronto.

Si le Canada met son véto aux propositions des Raptors, la franchise devra déménager pendant une saison, et les dirigeants seraient en contact avec la ville de Tampa Bay en Floride. Un choix qui ne serait pas anodin puisque cela pourrait contraindre la NBA, pendant un an, à revoir la composition des divisions pour limiter les déplacements. Les Wizards passeraient alors dans la division Atlantic, tandis que les Raptors seraient reversés dans la SouthEast division. On n’en est pas encore là… mais le temps presse puisque le training camp débute le 1er décembre, et que les dirigeants de la franchise canadienne ont prévenu qu’ils effectueraient leur camp à l’endroit où ils disputeront la saison.