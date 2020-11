« Sans domicile fixe », les Raptors discutent avec les autorités de Tampa Bay

À six jours de la Draft, les principaux dirigeants des Raptors sont de retour à Toronto. Comme de nombreux confrères, Masai Ujiri et ses adjoints étaient à Los Angeles pour rencontrer des joueurs et assister à des essais, et ils ont pris l’avion pour le Canada il y a quelques jours. À l’arrivée, 14 jours d’isolement comme l’exige le règlement sanitaire au Canada, et cette situation complique la reprise de la saison, comme le rapporte Sportsnet.ca.

En effet, cela signifie que les adversaires des Raptors devront aussi suivre ce protocole et passer par une période de quarantaine à chaque fois qu’ils franchiront la frontière. C’est évidemment impossible, et la franchise tente toujours de trouver une solution avec les autorités.

Si Kyle Lowry et ses coéquipiers ne peuvent pas jouer à domicile, il leur faudra forcément trouver un point de chute aux États-Unis, et une nouvelle ville est prête à les accueillir. Après Buffalo, Newark ou encore Nashville, il s’agit de Tampa Bay, située sur la côte Ouest de la Floride, entre Orlando et Miami.

Les agents veulent savoir si leurs clients vont jouer au Canada ou pas

« Idéalement, les Raptors seront en mesure de jouer leur prochaine saison à Toronto« , a tout de même rappelé Rob Higgins, directeur général de la Commission des sports de Tampa Bay. « Mais si cela n’était pas possible, nous aurions un grand intérêt à travailler avec eux pour répondre et dépasser leurs attentes en tant que ville hôte. Nous avons apprécié nos premières discussions avec la franchise et nous sommes prêts à les aider si nécessaire« .

Côté Toronto, les dirigeants sont formels sur un point : on ne veut pas effectuer le training camp à Toronto si c’est impossible ensuite d’y jouer les rencontres à domicile. C’est pour cette raison que le temps presse, d’autant que la Draft et la « free agency » vont forcément signifier l’arrivée de nouveaux joueurs. Des agents font même pression sur les Raptors pour savoir où ils joueront la saison prochaine. « C’est impossible d’attaquer la Draft et la free agency sans savoir où ils vont jouer. En tant qu’agent, ce serait la première chose que je veux savoir » explique un représentant de joueurs à nos confrères.

C’est pour cette raison que les Raptors et la NBA pourraient accélérer les choses, et déterminer un lieu dans les jours qui viennent.