Draft 2020 : plusieurs équipes cherchent un choix élevé pour récupérer Jrue Holiday

Depuis que son nom circule sur le marché des transferts, qui s’ouvre ce lundi à 18 heures, Jrue Holiday intéresse beaucoup d’équipes. On sait déjà que les Hawks ou les Celtics ont l’arrière dans leur viseur et que les Pelicans cherchent une troisième équipe pour un échange en triangle, afin de faciliter la transaction.

Polyvalent et expérimenté, Jrue Holiday serait un renfort de poids pour n’importe quelle formation, surtout celles qui visent le titre. C’est pourquoi, d’après Sports Illustrated, plusieurs équipes essaient d’obtenir un des dix premiers choix de Draft, ce qui serait un sacré plus pour convaincre New Orleans.

De plus, nos confrères, qui s’appuient sur les dires de plusieurs dirigeants, avancent que les Nuggets seraient une des équipes les mieux armées pour faire venir le cadet de la fratrie Holiday. Ce qui n’a rien d’étonnant puisque Denver s’était déjà manifesté pendant la saison et possède un effectif riche, avec plusieurs jeunes joueurs susceptibles de séduire les Pelicans.

Il y a quelques jours, le Denver Post affirmait que les dirigeants voulaient monter dans la Draft pour récupérer un choix dans le Top 10. Désormais, on comprend mieux pourquoi…