Atlanta sur la piste de Jrue Holiday

On pensait que les Pelicans allaient faciliter le transfert de Jrue Holiday vers un candidat au titre, et qu’ils cherchaient pour cela une troisième franchise pour monter un échange en triangle, mais le New York Times rapporte que les Hawks sont sur le coup ! On sait que la franchise cherche à recruter un très bon vétéran pour épauler et soulager Trae Young, et il pourrait s’agir de Jrue Holiday dont les qualités, surtout défensives, complèteraient parfaitement le jeune meneur d’Atlanta.

Selon le quotidien, un échange à plusieurs équipes serait envisagé, et les Hawks mettraient leur 6e choix dans la Draft dans la balance. Ce même 6e choix que les Wolves ciblent…

Cette rumeur est évidemment surprenante puisque Jrue Holiday, âgé de 30 ans, se plait à la Nouvelle-Orléans, et qu’un possible départ semblait uniquement lié à une volonté de rejoindre une formation qui vise le titre. Ce que ne sont pas les Hawks, et sur le papier, les Pelicans semblent un cran au-dessus.