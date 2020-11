Les Pelicans confirment les rumeurs sur Jrue Holiday

Jrue Holiday pourrait faire ses valises dans les semaines qui viennent, et rejoindre un candidat au titre, et du côté des Pelicans, on ne dément pas qu’il y a des contacts.

C’est David Griffin, l’homme fort de la franchise, qui l’a confirmé lors d’une session de questions/réponses relayée par NOLA.com. Le vice-président des Pelicans explique que ce n’est pas la première fois que Jrue Holiday est au cœur de discussions, et c’était d’ailleurs le cas en février dernier. On avait ainsi évoqué l’intérêt des Nuggets.

« Quand on lit quelque chose comme ça, on imagine que quelque chose digne d’intérêt s’est passé… Sauf que c’est juste notre travail » explique-t-il. « Nous avons toujours fait comme ça depuis que je suis ici. Nous avons eu des discussions similaires lors de la trade deadline. Personne n’essaie vraiment de faire différemment qu’auparavant. On essaie de créer une équipe capable d’être compétitive à un niveau élevé dès maintenant et sur la durée. »

Au passage, David Griffin rappelle que le joueur a son mot à dire, et qu’un départ peut aussi l’intéresser. « Si Jrue fait partie de cette équipe, c’est spécial pour nous car il apprécie d’être avec nous et nous apprécions sa manière de jouer. Si, à l’inverse, la meilleure façon de construire pour le futur et la meilleure façon de le mettre dans la meilleure position pour gagner c’est pour lui d’être échangé, c’est ce qui finira par arriver. »

En clair, si Jrue Holiday veut rejoindre un candidat au titre, la porte est ouverte, et on pense à Denver, Miami et Brooklyn. À condition que les Pelicans parviennent à récupérer des joueurs intéressants en retour.