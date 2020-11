Pour faciliter le transfert de Jrue Holiday, les Pelicans chercheraient à monter un échange en triangle

Joueur des Pelicans depuis 2013, Jrue Holiday risque de changer d’air dans les prochains jours. Récemment placé sur la liste des transferts par sa franchise, l’arrière de 30 ans devrait effectivement rejoindre sous peu un candidat au titre à la recherche d’un troisième élément de calibre All-Star, en pleine force de l’âge et capable de se fondre dans un collectif sans faire de vagues.

Considéré comme l’un des meilleurs « two-way players » de la ligue sur les postes extérieurs, le cadet de la fratrie Holiday ne manquera logiquement pas de prétendants. Il faut dire qu’il reste, de surcroît, sur ses trois meilleures saisons en carrière avec 19.7 points, 4.7 rebonds, 6.8 passes et 1.6 interception de moyenne depuis trois ans.

Et c’est pour ces différentes raisons qu’il se murmure en coulisses que les Nets, les Mavericks ou encore les Clippers seraient intéressés par Jrue Holiday. Quant au Heat et aux Nuggets, qui avaient des vues sur lui en début d’année, ils pourraient également revenir à la charge afin de l’attirer dans leurs filets.

Pour autant, mettre en place une telle transaction n’aura rien d’évident et des complications peuvent intervenir, notamment sur le plan financier. C’est ainsi que, selon le Charlotte Observer, les dirigeants de La Nouvelle-Orléans chercheraient une troisième équipe afin de faciliter un éventuel échange. Une pratique courante en NBA.

De préférence au cœur d’un processus de reconstruction, cette troisième franchise aurait alors pour mission d’absorber un (si ce n’est plusieurs) gros contrat – si possible expirant – et, en compensation, elle serait récompensée en récupérant un ou plusieurs tours de Draft. Les Hornets, les Kings, les Knicks ou encore les Pistons pourraient par exemple remplir ce rôle et y trouver leur compte.