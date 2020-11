Les Pelicans prêts à échanger Jrue Holiday !

On se demandait ce que l’arrivée de Stan Van Gundy allait changer pour les vétérans des Pelicans, comme JJ Redick et Jrue Holiday. Et si le premier ne devrait pas bouger, Shams Charania assure que le second est transférable !

Parmi les meilleurs « two-way players » de NBA, le meneur/arrière de 30 ans risque d’intéresser un paquet d’équipes, notamment celles en quête d’un troisième joueur du calibre All-Star.

On pense notamment aux Nuggets, qui s’étaient renseignés en février dernier pour l’associer à Jamal Murray et Nikola Jokic, ou encore au Heat, où il collerait parfaitement au duo Jimmy Butler – Bam Adebayo, ainsi qu’aux Nets, pour suppléer le ticket Kyrie Irving – Kevin Durant.

On peut également évoquer les Bucks ou les Clippers, où Kawhi Leonard a réclamé un vrai meneur, capable de poser le jeu dans les moments décisifs. Bref, de nombreuses équipes devraient se bousculer, même s’il dispose d’une « player option » à 26,3 millions de dollars pour la saison 2021-2022 et peut donc tester le marché l’été prochain.