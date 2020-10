Jrue Holiday, cible rêvée des Nuggets ?

Comme l’expliquait Mike Malone, les Nuggets sont devenus attractifs grâce à leur parcours et leur jeu, et désormais des free agents vont souhaiter évoluer aux côtés de Jamal Murray et Nikola Jokic. C’est l’assurance de jouer les premiers rôles, mais plutôt que de viser la « free agency », Denver pourrait trouver son bonheur ailleurs.

Le Denver Post rapporte ainsi que les dirigeants ont tenté de recruter Jrue Holiday en février dernier, et ce ne serait pas surprenant qu’ils reviennent à la charge. Considéré comme l’un des meilleurs « two-player » de la NBA, Holiday va entrer dans sa dernière année de contrat, et c’est sans doute le bon moment pour faire une offre aux Pelicans.

La bonne nouvelle, c’est que l’effectif des Nuggets est riche, et même très riche, et la direction peut proposer de très beaux « packages ». Le Denver Post évoque ainsi une possible proposition avec Gary Harris et/ou Will Barton, et pourquoi pas un ou deux premiers tours de Draft. Quasiment sans Harris, ni Barton, les Nuggets avaient atteint la finale de conférence, et ils savent désormais que Michael Porter Jr. est prêt à jouer les premiers rôles. Monte Morris et Torrey Craig sont parfaits dans leurs rôles, et les possibles pertes d’Harris et Barton seraient compensées par un Holiday, à l’aise sur les postes 1 et 2 pour s’adapter à Jamal Murray.