Le Heat et les Nuggets seraient intéressés par Jrue Holiday

Les mauvais résultats de fin novembre et décembre avaient laissé planer l’idée que les Pelicans ne seraient pas contre échanger Jrue Holiday. Néanmoins, la franchise ne comptait pas brader le joueur.

D’après The Athletic, le joueur est de son côté heureux à New Orleans. Un avenir commun, au moins jusqu’à la fin de saison, semble donc s’écrire même si les équipes intéressées ne manquent pas. Parmi elles, nos confrères lâchent déjà les noms de Miami et Denver. Du lourd donc, et d’autres équipes devraient rapidement se manifester.

Les dirigeants de New Orleans écoutent les propositions, comme ils le font pour tous les joueurs de l’effectif, mais restent fermes et réclament un très gros prix pour l’arrière, qui tourne à 20 points, 6.4 passes et 4.8 rebonds de moyenne et reste l’un des meilleurs « two-way players » de la ligue.

Jrue Holiday satisfait actuellement de sa situation, New Orleans encore dans la course aux playoffs (cinq victoires de retard sur le huitième) et un prix très élevé à payer : il faudra être costaud pour faire plier les Pelicans.