Les Wolves feraient le forcing pour récupérer le 6e choix des Hawks

À une semaine de l’événement, les discussions s’accélèrent en coulisses afin de monter ou descendre dans la Draft. Lors de celle-ci, les Wolves feront d’ailleurs partie des équipes les plus scrutées puisqu’ils posséderont trois choix : le 1er, le 17e et enfin le 33e.

S’il reste difficile de définir quel sera le joueur appelé en premier ce soir-là, les dirigeants de Minneapolis projettent en tout cas d’obtenir un second choix dans le Top 10, si l’on en croit les dernières informations de The Ringer.

Pour y parvenir, la franchise du Minnesota pourrait donc faire affaire avec les Hawks, détenteurs du 6e choix. Déterminés à disputer les playoffs dès la saison prochaine, ils ne seraient effectivement pas opposés à l’idée de se séparer de leur « pick » afin de récupérer notamment des vétérans. Ce qui permettrait aux coéquipiers de Trae Young de franchir un cap en 2020-21.

Problème : l’offre supposée des Wolves ne correspond pas totalement à leurs attentes puisque pour acquérir le 6e choix d’Atlanta, ils leur proposeraient un « package » comprenant leur 17e « pick » de cette année et Jarrett Culver, sélectionné en 6e position lors de la Draft 2019. Ce n’est pas ce qu’on peut appeler un « vétéran »…

Si les dirigeants de Minneapolis tiennent tellement à obtenir un nouveau « lottery pick », c’est tout simplement parce qu’ils auraient dans leur viseur Tyrese Haliburton, attendu entre la 10e et 15e place. Le meneur passé par l’université d’Iowa State n’a donc aucune chance d’être appelé d’entrée de Draft tandis qu’il ne sera probablement plus disponible au moment du 17e choix, en possession de la franchise du Minnesota. Afin de le drafter, elle devra ainsi monter ou descendre.

Peut-être que les Wolves envisagent également de monter un échange XXL avec ces 1er et 6e « picks » pour enrôler une superstar afin de l’associer à Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. ESPN confiait récemment que Jarrett Culver ne serait transféré que dans le cadre d’un « deal » impliquant une star ou un choix de Draft pouvant ensuite être utilisé pour justement faire venir une star.

En revanche, rien ne dit que les Hawks ne recevront qu’une seule offre pour leur « pick » dans les prochains jours. En effet, The Ringer précise aussi que les Pelicans et les Celtics seraient intéressés par ce 6e choix. Une façon pour eux de potentiellement récupérer Onyeka Okongwu ou l’attraction Patrick Williams, cet ailier dont la cote ne cesse de grimper en flèche depuis plusieurs semaines, et que Detroit aurait dans son viseur avec le 7e choix.

Une chose est sûre, la Draft risque d’être animée et mouvementée cette année.