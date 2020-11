Draft 2020 : notre Mock Draft 1.0

Alors que la Draft approche à grands pas, il n’est pas simple d’y voir clair sur cette cuvée 2020, tant par son manque de hiérarchie que par les difficultés à évaluer les prospects. Saisons raccourcies, workouts limités… Il est encore plus difficile que d’habitude de suivre les stratégies des différentes équipes.

#1 MINNESOTA TIMBERWOLVES

Le choix : Anthony Edwards

S’il n’y a aucune certitude dans cette Draft, Anthony Edwards apparaît globalement comme le premier choix le plus sûr. Certes, l’arrière manque de constance et son tir est encore en chantier (29.4% de réussite de loin cette saison) mais il a les nerfs solides et il a surtout le physique pour s’imposer rapidement en NBA.

Il aurait ainsi pu faire du football américain et il peut avoir un impact tant en attaque qu’en défense… s’il trouve une motivation constante. La crainte, c’est que celui qui se compare à Dwyane Wade n’aime pas tellement le basket, et qu’il y ait simplement vu un sport où ses qualités athlétiques lui permettaient de briller plus facilement.

À lui d’effacer ce doute, alors qu’il a toutes les armes pour devenir un joueur d’impact, voire carrément une star s’il fait progresser son adresse et qu’il gomme ses drôles d’absences sur le terrain. Chez les Wolves, sa capacité à jouer avec ou sans ballon serait très utile aux côtés de D’Angelo Russell, et son impact physique sur le plan défensif pourrait beaucoup aider Minnesota. Même si, là aussi, il faudra trouver de la constance.

Les alternatives : James Wiseman, un échange

L’axe D’Angelo Russell – Karl-Anthony Towns étant problématique en défense, les Wolves vont devoir trouver des moyens de compenser. Ils peuvent espérer qu’Anthony Edwards parviendra à effacer certains problèmes du meneur… ou tenter de miser sur un pivot afin de décaler Karl-Anthony Towns comme ailier fort, dans un rôle « à la Anthony Davis ». Dans ce cas-là, James Wiseman est peut-être une solution, à moins que Minnesota ne préfère descendre dans la Draft, afin de mettre la main sur un joueur plus défensif, et moins coté, tout en récupérant quelque chose (choix de Draft ? vétéran ?) en supplément.

#2 GOLDEN STATE WARRIORS

Le choix : Isaac Okoro

Difficile de lire la stratégie des Warriors, qui multiplient les workouts et les entretiens et sont « enthousiasmés » par pas mal de joueurs. Bluffent-ils pour échanger leur deuxième choix et descendre dans la Draft ou font-ils simplement leurs devoirs ?

Dans ces conditions, on les voit mettre la main sur Isaac Okoro. Le deuxième choix est peut-être un peu haut pour l’ancien d’Auburn et Golden State pourrait donc descendre en récupérant un petit bonus au passage. Mais si on voit l’ailier chez les Warriors, c’est que la franchise de la Baie a besoin d’impact défensif pour soulager notamment Stephen Curry. Le retour de Klay Thompson va aider, c’est sûr, mais on ne sait pas encore à quel niveau le « Splash Brother » va afficher, et même si Golden State espère pouvoir utiliser les qualités athlétiques d’Andrew Wiggins, ce dernier ne sera sans doute jamais un grand défenseur.

Isaac Okoro a de son côté montré en NCAA qu’il avait le potentiel pour être un des meilleurs défenseurs de NBA. Physique, malin, rapide, ultra compétiteur, c’est un vrai cauchemar à affronter, et il pèse réellement sur le jeu. Peut-il reprendre le rôle si précieux d’Andre Iguodala chez les Warriors ? En défense, c’est possible mais, en attaque, il y a du progrès à faire, et notamment sur ce shoot à 3-points très limité. D’autant que son adresse faible aux lancers francs ne laisse pas espérer de progrès fulgurants.

Les alternatives : Deni Avdija, James Wiseman, un échange

Steve Kerr espère que Kevon Looney, sur lequel il compte beaucoup, sera enfin en bonne santé l’an prochain. Renforcer la raquette serait utile mais n’est peut-être pas la priorité du club à l’heure actuelle. Néanmoins, le profil de James Wiseman peut toujours être intéressant, même s’il n’est pas certain qu’il soit capable d’avoir un impact immédiat dans une équipe qui entend rejouer le titre dès l’an prochain. Reste l’option de récupérer Deni Avdija ou d’échanger ce choix de Draft pour récupérer un vétéran solide, plus à même de contribuer à court terme.

#3 CHARLOTTE HORNETS

Le choix : James Wiseman

Si les choix des Wolves et des Warriors sont flous, la cible de Charlotte semble davantage défini. Dans la presse de Charlotte et chez les autres dirigeants de la ligue, on pense en effet que les Hornets ciblent James Wiseman.

Il faut dire que le poste de pivot est à renforcer, Cody Zeller étant un bon soldat, mais limité et souvent blessé. Récupérer le protégé de Penny Hardaway pour l’associer à PJ Washington sous le cercle, avec Devonte’ Graham et Terry Rozier dans le « backcourt », c’est une piste de reconstruction plutôt intéressante.

Le problème pour Charlotte, c’est de savoir si James Wiseman sera toujours disponible lorsque l’équipe devra annoncer son choix. Minnesota et Golden State peuvent d’ailleurs jouer avec cette crainte pour descendre et récupérer un joueur ou un choix de Draft en plus.

Les alternatives : Onyeka Okongwu, un échange

Si les Hornets veulent vraiment James Wiseman et qu’ils sentent qu’il ne sera plus disponible, leur seule alternative est de monter un échange pour récupérer un des deux premiers choix. Dans cette Draft très homogène, ils peuvent toujours se rabattre se rabattre sur Onyeka Okongwu, sans doute le deuxième meilleur pivot de la cuvée.

#4 CHICAGO BULLS

Le choix : LaMelo Ball

Difficile de ne pas revoir Lonzo quand on observe LaMelo. Meneur de grande taille (2m01), doté d’une belle envergure et d’une sacrée vision, en particulier sur jeu rapide, il maîtrise également le pick-and-roll et peut rapidement faire parler ses qualités en NBA, où ses talents de créateur seront toujours utiles.

En ce sens, il peut parfaitement coller aux Bulls, qui semblent en quête d’un créateur pour exploiter au mieux le talent de Zach LaVine et Lauri Markkanen. Y aura-t-il embouteillage avec Tomas Satoransky, Coby White et Kris Dunn, si ce dernier est conservé ? Peut-être, mais le profil de LaMelo Ball peut coller à long terme, et Chicago peut espérer que, comme son frère, il devienne solide sur le plan défensif, en pouvant notamment changer un maximum sur les écrans.

Sauf qu’il y a aussi de gros points d’interrogation sur le benjamin de la fratrie. LaVar est certes beaucoup moins présent, mais LaMelo Ball n’est clairement pas toujours très intéressé par la défense, et il est fluet. Sans compter que son efficacité offensive laissait clairement à désirer en Australie (37.5% d’adresse dont 25% de loin, en tirant 6.7 fois par match à 3-points). Etait-ce simplement dû au fait qu’il avait un champ libre total afin de se montrer et faire vendre des tickets ? Comme son frère, son ratio passes/pertes de balle est plutôt bon mais, comme son frère, son geste de tir est problématique, surtout qu’il n’envisage pas de le modifier. Ses entretiens avec les clubs n’auraient pas non plus été fameux. Là encore, difficile de savoir si c’est volontaire parce qu’il vise un club en particulier (New York ? Detroit ?) ou parce qu’il s’en fout…

Les alternatives : Deni Avdija, Tyrese Haliburton, Killian Hayes

Si les Bulls sont vraiment en quête d’un créateur, Tyrese Haliburton et Killian Hayes sont des options possibles à la mène. Deni Avdija est un profil un peu différent, mais l’ailier isréalien a la vision et la créativité balle en main pour apporter ce surplus de création depuis le poste d’ailier, voire d’ailier fort.

#5 CLEVELAND CAVALIERS

Le choix : Obi Toppin

Elu meilleur joueur NCAA de l’année, Obi Toppin a explosé cette saison avec Dayton, compilant 20 points, 7.5 rebonds et 2.2 passes de moyenne, à 63% de réussite au tir. Capable de dunker tout ce qui bouge, d’accompagner les contre-attaques mais également d’écarter le jeu, il a tout l’attirail offensif pour être performant dans la NBA actuelle, dans sa capacité à jouer le pick-and-roll, mais aussi le pick-and-pop.

À moyen et long terme, sa capacité à jouer avec Darius Garland et Collin Sexton pourrait ainsi former une bonne base pour l’équipe.

Le problème, c’est la défense. Pas tellement à l’aise pour sortir sur les extérieurs mais également pour tenir les intérieurs trop puissants, beaucoup se demandent sur qui il pourra défendre en NBA. À moins d’un départ imminent de Kevin Love (mais son contrat va jusqu’en 2023…), ça semble compliqué de voir ces deux-là évoluer en même temps sur le parquet, tant les failles défensives risquent d’être nombreuses.

En tout cas, les Cavaliers semblent beaucoup l’apprécier, d’autant qu’il a explosé sur le tard et qu’il s’agit d’un bon coéquipier, qui ne posera pas de problème et qui a un vrai sens du collectif.

Les alternatives : Deni Avdija, Killian Hayes, Onyeka Okongwu

Deni Avdija est une option si les Cavaliers choisissent de ne pas mettre la main sur Obi Toppin, son esprit de compétition pouvant combler un trou sur l’aile. Alors que Collin Sexton est surtout un scoreur et que Darius Garland doit encore faire ses preuves, Killian Hayes a de quoi intriguer également dans l’Ohio, à moins que le club ne mise sur un pivot. Tristan Thompson pourrait partir, Andre Drummond n’est pas sûr de rester très longtemps et Onyeka Okongwu peut donc apporter un ancrage intérieur.

#6 ATLANTA HAWKS

Le choix : Deni Avdija

Attention à ne pas s’enflammer avec la réussite de Luka Doncic. MVP du championnat israélien, et déjà doté d’un vrai rôle en Euroleague, Deni Avdija est un prospect extrêmement intéressant. Son esprit de compétition, sa polyvalence des deux côtés du terrain et sa vision du jeu sont ainsi de sacrés atouts, tout comme son expérience du plus haut niveau. Mais l’Israélien n’a jamais dominé en Europe comme a pu le faire le joueur des Mavericks, avant de se lancer vers la NBA, et il ne faut donc pas s’attendre à le voir dans la course au MVP dès sa deuxième saison.

Cet aspect éclairci, Deni Avdija a tout de même de gros points forts, notamment cette capacité à jouer ce rôle de deuxième créateur, qui a fait le succès de Draymond Green avec Golden State par exemple. Il pourrait donc très bien coller aux Hawks aux côtés de Trae Young, afin de libérer un peu le meneur de jeu en attaque.

Du côté des questions, il y a cette adresse très moyenne (28% à 3-points en Euroleague) malgré un geste de shoot plutôt bon, et cette adresse aux lancers constamment sous les 60%. Deni Avdija assure qu’il bosse sur le sujet et ce sera nécessaire pour avoir un vrai rôle dans la NBA actuelle, surtout qu’il manquera sans doute d’explosivité pour se créer des bonnes positions par lui-même en NBA.

Les alternatives : Killian Hayes, Tyrese Haliburton, un échange

Les Hawks ont débuté la saison dernière sans réelle solution à la création derrière Trae Young. Ça a tellement posé problème qu’ils ont fait revenir Jeff Teague en cours de campagne mais ce dernier est free agent et Atlanta pourrait donc miser sur un joueur capable de soulager son meneur. Killian Hayes et Tyrese Haliburton sont des choix possibles, tout comme un échange afin de recruter des vétérans, l’équipe ne voulant plus rater les playoffs.

#7 DETROIT PISTONS

Le choix : Killian Hayes

Reggie Jackson transféré, il ne reste plus que Derrick Rose à la mène pour les Pistons, mais l’ancien MVP a déjà 32 ans et après de multiples pépins physiques, il n’est clairement pas l’avenir du poste dans le Michigan.

Killian Hayes serait donc parfait pour le club de Detroit, lui qui a prouvé cette saison à Ulm qu’il avait les épaules pour diriger une bonne équipe. En Allemagne, le Français a ainsi affiché sa maîtrise du pick-and-roll et sa capacité à faire les bonnes lectures de jeu. Certains le voient même comme le meilleur prospect de la cuvée. Ça pourrait lui permettre de devenir le joueur français drafté le plus haut de l’histoire, même s’il y a quand même quelques points d’interrogation.

Comme pas mal de gauchers, il s’appuie énormément sur cette main, notamment lorsqu’il s’agit de faire des passes, et ça peut être problématique quand il est sous pression. Comme il n’est pas forcément très explosif sur son premier pas, d’aucuns s’interrogent aussi sur sa capacité à faire des différences face aux défenseurs NBA.

Toutefois, rien que sa capacité à utiliser le pick-and-roll et à lire les défenses sera déjà un sacré atout. Tout comme sa complicité avec son ami Sekou Doumbouya avec qui il aimerait jouer.

Les alternatives : Tyrese Haliburton, Kira Lewis Jr

Dans ce profil de créateur, les Pistons peuvent également opter pour Tyrese Haliburton, qui a aussi un profil de général en chef. Kira Lewis Jr est un brin différent, très rapide et davantage scoreur.

#8 NEW YORK KNICKS

Le choix : Kira Lewis Jr

Si on mentionne souvent Tyrese Haliburton comme solution de repli pour les équipes du Top 10, c’est que la cote de ce dernier est visiblement assez haute auprès de certaines équipes. Il faut dire que sa vision du jeu est intéressante, tout comme sa capacité à jouer le pick-and-roll. Mais son dribble est bizarrement haut, dans le sens où toutes ses passes semblent partir du même endroit, et sa mécanique de tir très basse risque de lui poser de gros problèmes en sortie de dribble.

On voit donc plutôt les Knicks miser sur un joueur comme Kira Lewis Jr, un meneur explosif capable de jouer vite, de créer (surtout sur jeu rapide) et de mettre dedans à 3-points (36% de moyenne en deux saisons NCAA). Un profil à la Derrick Rose, toute proportion gardée, qui rappellera de bons souvenirs à Tom Thibodeau.

Reste à voir si c’est ce que la franchise de New York recherche avec déjà Dennis Smith Jr. et Frank Ntilikina dans l’effectif…

Les alternatives : Tyrese Haliburton, un échange

Tyrese Haliburton est une option pour New York si l’équipe recherche un profil différent des jeunes meneurs de son groupe. Néanmoins, il semblerait assez logique pour l’équipe de se servir de ce choix de Draft pour récupérer un meneur vétéran, capable d’amener de la stabilité à l’équipe, et plus particulièrement à court terme.

#9 WASHINGTON WIZARDS

Le choix : Onyeka Okongwu

Ce n’est pas un secret que les Wizards visent un pivot pour se renforcer la saison prochaine. Free agent, Ian Mahinmi avait été (chèrement) signé pour apporter de la défense dans la capitale, mais ses nombreux problèmes physiques ont gâché l’expérience. Quant à Thomas Bryant, toujours sous contrat, il est certes intéressant offensivement, mais il pose de nombreux problèmes en défense, et récupérer un joueur plus solide de ce côté du terrain est essentiel pour rebondir vite.

S’il est toujours disponible, Onyeka Okongwu est donc un choix idéal pour Washington. Les comparaisons avec Bam Adebayo sont peut-être exagérés mais l’ancien d’USC a la mobilité, la présence au rebond et l’intelligence pour être un vrai bon pivot de complément, capable de « switcher » en défense.

Peut-il être davantage, alors qu’il n’a pas de shoot extérieur et que son répertoire offensif est assez dépendant de ses coéquipiers ? Si des équipes le pensent, il partira sans doute avant, certains affirmant même qu’il sera plus utile, à terme, que James Wiseman. Mais s’il tombe chez les Wizards et qu’il s’affirme simplement comme un solide pivot défensif, capable de jouer le pick-and-roll avec John Wall et Bradley Beal, ce sera déjà une bonne prise pour les Wizards.

Les alternatives : Patrick Williams, un échange

Les Wizards peuvent aller dans un tas de directions et il n’est pas simple de deviner leurs intentions. S’ils restent à la 9e place et qu’Onyeka Okongwu n’est plus disponible, Patrick Williams peut être intéressant par son profil défensif, en misant sur ses progrès au tir. Le GM Tommy Sheppard a également avoué qu’un échange pour monter à la Draft était possible, mais pour mettre la main sur qui ? LaMelo Ball, afin de compenser les blessures de John Wall ?

#10 PHOENIX SUNS

Le choix : Patrick Williams

Si les Suns ont visiblement Kira Lewis Jr. à l’œil, que feront-ils si ce dernier n’est pas disponible lorsqu’ils choisiront ? Miser sur un ailier défensif, capable de développer son shoot comme Patrick Williams est une solution. Certes, pour l’instant, il y a déjà Kelly Oubre Jr, Mikal Bridges et Cameron Johnson, mais le premier est régulièrement évoqué dans les rumeurs de transfert et pourrait être trop cher à conserver.

Dans ces conditions, Patrick Williams nous semble cohérent. À Florida State, l’ailier a affiché ses qualités physiques, ainsi que ses qualités de défenseur et sa façon d’être utile dans un collectif, même sans ballon. Pour épauler le duo Devin Booker – Deandre Ayton, ça serait pas mal.

Il faut tout de même avouer que Patrick Williams est encore un peu « brut », surtout offensivement, et qu’il n’est pas certain qu’il puisse être utile de suite. Les Suns veulent-ils réellement développer un joueur ou préfèrent-ils quelqu’un capable d’aider l’équipe à (enfin) retrouver les playoffs ? C’est peut-être la question dans l’Arizona.

Les alternatives : Tyrese Haliburton, Tyrell Terry, Saddiq Bey, un échange

Les Suns ont déjà pas mal de meneurs (Ricky Rubio, Ty Jerome, Cameron Payne, Elie Okobo) mais seuls les contrats des deux premiers sont garantis et la franchise pourrait donc tenter de se renforcer à la mène. Tyrese Haliburton et Tyrell Terry sont ainsi des pistes, tout comme un échange pour monter et récupérer Kira Lewis Jr. À moins qu’un joueur au profil similaire à Patrick Williams colle mieux aux envies de la franchise, comme Saddiq Bey.

#11 SAN ANTONIO SPURS



Le choix : Aaron Nesmith

#12 SACRAMENTO KINGS



Le choix : Devin Vassell

#13 NEW ORLEANS PELICANS



Le choix : Tyrese Haliburton

#14 BOSTON CELTICS



Le choix : RJ Hampton

#15 ORLANDO MAGIC



Le choix : Saddiq Bey



#16 PORTLAND TRAIL BLAZERS



Le choix : Precious Achiuwa



#17 MINNESOTA TIMBERWOLVES



Le choix : Tyrese Maxey



#18 DALLAS MAVERICKS



Le choix : Leandro Bolmaro



#19 BROOKLYN NETS



Le choix : Aleksej Pokusevski



#20 MIAMI HEAT



Le choix : Desmond Bane



#21 PHILADELPHIA SIXERS



Le choix : Théo Maledon



#22 DENVER NUGGETS



Le choix : Josh Green



#23 UTAH JAZZ



Le choix : Tyrell Terry



#24 MILWAUKEE BUCKS



Le choix : Cole Anthony



#25 OKLAHOMA CITY THUNDER



Le choix : Jalen Smith



#26 BOSTON CELTICS



Le choix : Jaden McDaniels



#27 NEW YORK KNICKS



Le choix : Isaiah Stewart



#28 LOS ANGELES LAKERS



Le choix : Nico Mannion



#29 TORONTO RAPTORS



Le choix : Tyler Bey



#30 BOSTON CELTICS



Le choix : Killian Tillie