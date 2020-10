Draft 2020 : la cote de LaMelo Ball en baisse ?

Alors qu’on l’annonce dans le Top 3 de la Draft, et qu’il vient de rencontrer les Wolves, LaMelo Ball pourrait finalement être sélectionné plus bas. Comme la plupart des joueurs appelés à être draftés le 18 novembre prochain, il s’est déjà entretenu avec quelques franchises, et selon un journaliste du Charlotte Observer, ça s’est plutôt mal passé, au point qu’il pourrait carrément sortir du Top 5…

« Voici ce que j’entends régulièrement : LaMelo Ball n’a pas très bien réussi ses entretiens » explique Rick Bonnell, sur l’antenne de Charlotte’s 102.5 FM WFNZ. « Je l’ai entendu de plusieurs sources. Il n’a pas amélioré la perception qu’on avait de lui. Il y a des équipes, qui vont sélectionner plus bas dans le Top 10, qui n’étaient pas préparées à la possibilité qu’il soit disponible, qui s’intéressent à lui. Je ne dis pas qu’il sera sélectionné dans le Top 3. Je dis que je sais que des équipes, qui vont drafter en bas du Top 10, font davantage de recherches sur lui parce qu’elles pensent que ce n’est pas acquis qu’il sera choisi dans le Top 3. »

On pense évidemment aux Knicks, qui doivent choisir en 8e position. Ils se sont entretenus avec lui, et ils auraient bien besoin d’un tel créateur. On pense aussi aux Pistons qui ont le 7e choix, ou même aux Suns avec le 10e choix.

En début de semaine prochaine, les Warriors doivent le rencontrer. Avec le 2e choix, ils ont toutes les cartes en main. Ils peuvent le sélectionner et en faire la première rotation derrière Stephen Curry et Klay Thompson, ou alors l’utiliser pour effectuer un échange, et sélectionner plus bas. C’est peut-être l’option la plus réaliste si les Warriors veulent récupérer un bon joueur d’expérience dans l’échange, tout en sélectionnant dans le Top 10 de la Draft.