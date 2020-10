Draft 2020 : LaMelo Ball a rencontré les Wolves

Aucun favori ne se distingue dans la course au premier choix de la Draft, et chez les Wolves, c’est aussi l’incertitude. Faut-il prendre un intérieur comme James Wiseman pour épauler Karl-Anthony Towns, ou plutôt renforcer les postes 2/3 après le transfert d’Andrew Wiggins ?

Peut-être que la direction envisage de jouer avec deux meneurs de jeu puisque ESPN rapporte que les Wolves ont rencontré LaMelo Ball mardi. Le coach Ryan Saunders et le Président Gersson Rosas s’étaient déplacés en Californie pour discuter avec lui, et ESPN précise qu’il n’y a pas eu de « workout » et qu’il s’agissait donc d’un simple entretien.

Même s’il était déjà entretenu en visioconférence avec les Knicks et les Warriors, Minnesota est la première franchise que Ball rencontre, et il doit s’entretenir physiquement avec les Warriors la semaine prochaine. ESPN avance qu’il va sans doute aussi rencontrer les Hornets et les Bulls, qui disposent des 3e et 4e choix.

Le petit frère de Lonzo Ball a joué cette saison en Australie où il tournait à 17 pts, 7.5 rbds et 6.8 pds de moyenne.