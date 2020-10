Draft 2020 : les Wolves ne distinguent pas ce premier choix qui ferait l’unanimité

Il reste quatre semaines aux Wolves pour faire le bon choix puisqu’ils ont la chance de sélectionner en premier à la Draft 2020. Sauf que cette année, il n’y a pas de Zion Williamson ou d’Anthony Davis qui se distingue, et cela complique évidemment les choses.

« L’analyse est juste » confirme Gersson Rosas, le président du club. « Il n’y a pas un joueur qui sort du lot, mais je suis très confiant sur le fait qu’au fur et à mesure du processus, le talent va émerger et on sera capable d’identifier le meilleur joueur. Celui qui a le plus de talent, le plus de potentiel et le plus de qualités pour notre franchise. »

En 2015, les Wolves avaient vu juste en optant pour Karl-Anthony Towns. Cinq ans plus tard, il s’agit de trouver le joueur idéal pour jouer aux côtés de ce même KAT, mais aussi de D’Angelo Russell. Peut-être s’agira-t-il d’un extérieur comme LaMelo Ball ou Anthony Edwards, ou plutôt un intérieur comme James Wiseman.

À moins que Minnesota ne trouve pas son bonheur dans cette cuvée 2020 et décide d’échanger ce premier choix !

« Nous étudions généralement la Draft du 1er choix jusqu’au joueur que nous estimons sélectionnable » poursuit-il. « Puis nous évaluons ces joueurs pour des échanges, qu’il s’agisse de joueurs à envoyer ou recevoir, ou encore des joueurs susceptibles de ne pas être draftés, et d’être signés comme free agent ou pour la G-League. Donc jusqu’à la Draft, on brasse au maximum les choses. Mais j’insiste, à un mois de l’échéance, on s’est déjà forgé beaucoup d’opinions, mais on veut les mettre en balance au maximum jusqu’à la Draft« .