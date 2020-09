LaMelo Ball confirme des contacts avec une seule franchise, les Knicks

La deuxième phase du Draft Combine 2.0 a commencé hier, moment choisi par la NBA pour organiser des visioconférences avec une partie des prospects inscrits. Au programme notamment, le Français Killian Hayes ou encore LaMelo Ball, deux joueurs attendus dans le Top 10. Difficile d’être plus précis pour l’un comme pour l’autre.

Si le premier pense atterrir entre la 2e et la 10e place, le second vise carrément la 1ère. « Depuis que je suis petit, quand je me projette, l’objectif c’est d’aller en NBA et d’être le premier choix » confie-t-il. A-t-il eu un contact avec les Timberwolves ? « Je ne sais pas » répond-il. Comme pour les Hornets, qui ont le 3e choix. Entre les deux, des Warriors que son père LaVar avait éliminés d’office car son fils ne collait pas à la franchise selon lui.

« Je suis grand, mon père et grand, il a ses opinions, j’ai les miennes » s’est justifié le prospect. « Comme je l’ai dit, j’ai le sentiment que je pourrai jouer pour n’importe quelle équipe et m’en sortir n’importe où. C’est la NBA. Vous me mettez avec des bons joueurs et je pense que ce sera encore meilleur. »

Il peut jouer partout, mais tout le monde ne veut pas forcément de lui. Quand on lui a demandé s’il avait parlé à Cleveland (5e), il a répondu qu’il ne savait pas. Detroit (7e) et Phoenix (10e) ? Non. Il a confirmé des contacts avec une seule franchise : les Knicks, qui possèdent le 8e choix.

La partie de poker menteur est lancé autour de celui que l’on présente comme un joueur avec de l’avance au niveau offensif mais du retard en défense. Qui se laissera tenter ? Réponse le 18 novembre prochain.