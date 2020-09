Draft Combine : presque tous les gros poissons font l’impasse

À cause de la pandémie, le processus pré-Draft est bien différent des autres années, la NBA ayant mis en place un programme en deux phases :

– Du 21 au 24 septembre : entretiens à distance en vidéoconférence avec 85 joueurs éligibles à la Draft avec 10 questions par joueur, et 20 joueurs par équipe

– Du 28 septembre au 16 octobre : examens médicaux dans les villes de chaque franchise, avec les habituels tests physiques et techniques dans les salles d’entraînement de chaque franchise. Ces tests pourront déborder jusqu’au 23 octobre, et la NBA précise que les déplacements s’effectueront en voiture

Le Draft Combine 2.0 démarre donc aujourd’hui avec 61 joueurs selon la liste de The Athletic. Et comme en temps normal, certains des meilleurs prospects ont préféré faire l’impasse. Parmi eux Anthony Edwards, James Wiseman et Obi Toppin, tous attendus très haut. LaMelo Ball est là, ainsi que les trois Français ayant les plus de chances d’être sélectionné, Killian Hayes, Theo Maledon et Killian Tillie.

Tout est organisé par la NBA qui grâce à l’application HomeCourt, permet aux équipes de voir des montages vidéo de 45 minutes de chaque joueur lors d’un essai avec un entraîneur. Elles auront également accès au dossier médical de chaque joueur et à ses résultats aux différents tests.