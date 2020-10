Draft 2020 : Kira Lewis Jr a tapé dans l’oeil des Suns

Quand on évoque la catégorie des meneurs-scoreurs de la Draft 2020, le nom qui revient le plus souvent est celui de Cole Anthony, le meneur de North Carolina et fiston de Greg, l’ancien joueur des Knicks. Ensuite, on trouve Kira Lewis Jr, le sophomore d’Alabama, et l’un des plus jeunes joueurs de cette Draft puisqu’il a zappé sa dernière année de lycée. Comme Anthony, il est sur les tablettes de New York, mais SNY.tv rapporte qu’il a déjà passé deux entretiens avec les Suns.

Invaincu dans la « bulle » mais absent des playoffs, Phoenix possède le 10e choix et il se murmure que la direction souhaite recruter un meneur porté sur le scoring pour épauler Ricky Rubio, davantage porté sur la passe. Dans la « free agency », il y a Fred VanVleet, et dans la Draft, Lewis Jr. est effectivement une bonne pioche. Ce n’est pas du tout le physique du joueur des Raptors, mais il faut plutôt s’orienter vers Dennis Schroder, voire même Ja Morant à titre de comparaison.

Un jeu à risques

Lewis Jr n’est pas grand par la taille (1m89), ni costaud (80 kg depuis quelques semaines), mais son envergure supérieure à 2m00 lui permet de couper les lignes de passes en défense, ou d’éviter les contres dans le trafic. Ce qui impressionne, c’est sa vitesse, et c’est là qu’il rappelle Schroder. C’est un feu follet, très efficace sur contre-attaque et jeu de transition. A l’instar d’un Shai Gilgeous-Alexander, il est aussi capable de faire la différence sur son premier pas pour aller au cercle, et cette saison, on a noté qu’il maîtrisait beaucoup mieux le changement de rythme. C’est clairement un profil que Phoenix ne possède pas dans son effectif, et il pourrait parfaitement évoluer aux côtés de Rubio.

Ses défauts : les balles perdues et l’absence d’un tir fiable à 3-points. Son jeu est à risques et forcément, il y a beaucoup de balles perdues. Elles sont souvent dues à des mauvais choix lors de pénétrations, et c’est sans doute ce qui refroidit les « scouts » même si son nom est généralement cité pour les places 10 à 20.

Stats 2020 : 18.5 points à 46% aux tirs, 4.8 rebonds, 5.2 passes, 1.8 interception, 3.5 balles perdues par match

Distinctions : SEC All-Freshman Team (2019) ; First-team All-SEC (2020).