Draft 2020 : Patrick Williams, grand gagnant du processus pré-Draft ?

Tyrell Terry n’est pas le seul prospect à avoir amélioré sa cote ces derniers mois.

Attendu en fin de premier tour au printemps, Patrick Williams ne cesse de grimper dans les « Mock Draft », au point d’atteindre le 4e choix selon certains scénarios arrivés jusqu’aux oreilles d’ESPN. C’est Chicago qui choisira en 4e position le 18 novembre prochain, et on sait aussi que Cleveland, qui possède le 5e choix, l’a testé. Peut-être qu’il s’agit de tests liés à une volonté de drafter plus bas via un échange car personne ne l’imaginait aussi haut.

Selon nos confrères, il serait le grand gagnant du processus pre-Draft, lui l’ailier athlétique (102 kilos pour 2m03, 2m11 d’envergure) de 19 ans qui affichait 9.2 points à 46% aux tirs dont 32% de loin, 4 rebonds, 1 contre et 1 interception de moyenne en 22 minutes avec Florida State. Pas de stats ronflantes, et pourtant il a dû offrir certaines garanties lors de ses workouts sur ce potentiel de « 3&D » qui fait tant saliver les scouts.

Outre Cleveland, San Antonio (11e choix) aurait évalué individuellement le prospect. Ce que l’on sait aussi, c’est que Detroit fait partie des équipes fans du meilleur sixième homme de l’ACC : après le Bleacher Report, le Los Angeles Times et ESPN ont confirmé que les Pistons avaient ciblé l’ailier.

Encore faut-il donc qu’il soit disponible quand leur tour viendra de choisir, en 7e position…