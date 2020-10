Les Hawks prêts à échanger leur 6e choix pour mieux entourer Trae Young ?

Les Hawks ont entouré Trae Young de jeunes joueurs intéressants (John Collins, Kevin Huerter, Cam Reddish, De’Andre Hunter…) mais cette dernière saison fut un échec, avec notamment une régression défensive, et les dirigeants d’Atlanta avaient donc récupéré Clint Capela et Dewayne Dedmon lors de la « trade deadline ».

Selon The Ringer, la franchise de Géorgie est ainsi déterminée à améliorer son effectif à court terme, pour mieux entourer Trae Young, et pouvoir atteindre les playoffs dès la saison prochaine.

L’équipe dispose de la plus grosse marge financière et peut donc tenter de récupérer des vétérans lors de la « free agency », mais une autre option est d’échanger son 6e choix de la Draft afin de mettre la main sur un vétéran déjà productif. The Ringer évoque l’option DeMar DeRozan, qu’on dit pas forcément heureux à San Antonio et qui pourrait amener un deuxième créateur en soutien à un Trae Young extrêmement sollicité dans le domaine.

Ce n’est toutefois pas une solution idéale, les Hawks devant en priorité compenser les faiblesses défensives de leur meneur. Et ce n’est pas vraiment DeMar DeRozan qui va aider de ce point de vue…