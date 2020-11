Dès lundi, les 30 franchises pourront effectuer des échanges !

Le moratoire sur les échanges prendra fin lundi à midi heure US (18h00 heure française). C’est ce qu’annonce ESPN, qui rapporte que la NBA a prévenu les 30 franchises, et cette décision va permettre, dès demain après-midi, aux équipes d’entamer des discussions sur des échanges. Jusqu’à présent, les dirigeants devaient attendre le feu vert de la NBA, et ça signifie qu’il va y avoir de l’animation à 48 heures de la Draft.

Les joueurs et les équipes vont pouvoir activer les différentes clauses des contrats comme les « team option » et « player option », et on saura donc qui testera le marché, et qui choisira d’aller au bout de son contrat.

Rappelons aussi que la « free agency » débute vendredi, et que le moratoire pour officialiser les signatures ne sera que de 48 heures. Dès dimanche, les contrats pourront être signés. Soit neuf jours avant le début des training camp.

Quant aux prolongations, comme celle de Giannis Antetokounmpo, elles peuvent être signées jusqu’au 21 décembre.

Programme de la reprise

– Ouverture des échanges le 16 novembre

– Draft 2020 le 18 novembre

– Free agency le 20 novembre

– Training camp à partir du 1er décembre

– 3 à 4 matches de présaison du 11 au 19 décembre

– Début de la saison régulière le 22 décembre

– 72 matches de saison régulière

– 14 back-to-back

– Réduction de 25% des déplacements

– All-Star Break (sans All-Star Game ?) début mars

– Fin de la saison régulière vers le 16 mai

– Play-in pour les équipes de la 7e à la 10e place

– Début des playoffs vers le 22 mai

– Fin des Finals vers le 22 juillet

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.

Team option : possibilité pour une franchise de se séparer (ou non) d’un joueur et d’en faire un free agent. À l’inverse, une équipe peut activer cette clause pour éviter qu’un joueur ne soit free agent.