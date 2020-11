Les Celtics sur la piste de Jrue Holiday ?

On sait que les Celtics cherchaient à échanger leurs trois choix au premier tour (#14, #26 et #30) pour grimper dans la Draft afin de (peut-être) mettre la main sur Onyeka Okongwu. Mais The Ringer assure que la cible a changé.

Danny Ainge pourrait ainsi grouper ses choix pour viser Jrue Holiday, que les Pelicans sont prêts à lâcher.

Évidemment, il faudra rajouter un ou plusieurs joueurs pour faire venir le meneur/arrière dans le Massachusetts.

Est-ce que ça pourrait être Gordon Hayward, qui ne serait visiblement pas contre un départ de Boston ? Ou bien Kemba Walker, dont le genou n’est toujours pas remis et qui commence à sérieusement inquiéter ?

Reste à voir si la franchise de La Nouvelle-Orléans est intéressée par le meneur ou l’ailier des Celtics, ou si elle préfèrerait des joueurs plus jeunes (et moins cher) en échange de Jrue Holiday.