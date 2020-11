Danny Ainge veut continuer de prendre le maximum de précautions avec le genou de Kemba Walker

« Je n’ai pas l’impression que c’est un problème à long terme. » Dix mois après, on peut affirmer que Brad Stevens s’était trompé sur la gêne au genou gauche de Kemba Walker, véritable feuilleton à Boston en 2020.

Alors qu’il avait manqué 6 matchs en quatre ans avant son arrivée dans le Massachusetts, l’ancien Hornet en a ratés 16 pour sa première saison à Boston. Cette douleur au genou non identifiée publiquement l’a gêné avant l’arrêt de la saison, mais aussi dans la bulle, malgré cinq mois loin des parquets. Et ce n’est peut-être pas fini…

« La santé de Kemba doit être la priorité n°1 » souligne le président, qui avait fait signer au meneur de jeu un contrat de 141 millions sur quatre ans. « On doit s’assurer qu’on a au moins trois ans de plus avec Kemba, et on est excité par cette perspective. C’est un super joueur. Oui, il pourrait y avoir des problèmes de maintenance pendant l’intersaison et le début de saison prochaine, mais à un moment ou un autre il sera de retour et prêt à jouer. »

Pas vraiment rassurant, tout de même.