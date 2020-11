Adam Silver croit au rebond des Warriors

Cette saison, les Warriors ont mis fin à une série de cinq Finals d’affilée, pour se retrouver bons derniers de la NBA avec seulement 15 victoires ! La faute aux graves blessures de Klay Thompson et Stephen Curry, mais aussi à une intersaison compliquée avec les départs de Kevin Durant et Andre Iguodala ou la retraite de Shaun Livingston. Mais la franchise va rebondir, et Adam Silver les voit retrouver le haut du classement dès la prochaine saison.

« Je suis très confiant sur le fait qu’ils redeviendront rapidement un candidat au titre » a-t-il répondu au San Francisco Chronicle. « Je regarde la qualité de leur management. Bien sûr, la qualité de leurs joueurs actuellement dans l’effectif. Je n’ai aucune raison de penser qu’ils ne seront pas de retour dans le peloton de tête de la NBA. »

En pleines négociations avec le syndicat des joueurs sur la reprise de la prochaine saison, Adam Silver est aussi revenu sur les audiences moyennes des playoffs et des Finals disputés dans la « bulle », et il ne sait pas si la présence des Warriors aurait changé quoi que ce soit.

« C’est difficile à prédire. En tant que ligue, on reconnaît que la reprise a été difficile à de nombreux égards. On ne cherche pas trop à tirer des conclusions des audiences de l’été dernier. On était à une période différente de l’année, dans une compétition différente. Il y avait aussi, évidemment, un intérêt immense et énorme pour les élections. »

« Ils deviennent un modèle pour les autres équipes de la ligue »

Adam Silver estime aussi que le public apprécie la continuité dans un championnat, et les « dynasties », comme celles des Bulls, des Lakers ou des Warriors, créent de l’engouement.

« Il ne fait aucun doute que la continuité aide à former des fans à l’échelle nationale et internationale, d’ailleurs. Je pense que les fans sont attirés par des visages familiers, en particulier lorsqu’il s’agit des playoffs. Mais au final, le public, de tous les marchés, soutient son équipe. Surtout un fan occasionnel qui regarde les playoffs. Il ou elle veut juste voir la meilleure compétition possible, et c’est défini par celui qui gagne. »

Pour conclure sur les Warriors, il rappelle que la franchise, à l’instar des Spurs, est devenue un modèle pour les autres, et les fondations sont solides. « Le but de la NBA est d’avoir 30 équipes, toutes bien dirigées, qui sont en position de jouer le titre. Dans la mesure où les Warriors sont récompensés de leur gestion solide par le fait d’être à nouveau en lice pour le titre, je considère ça comme quelque chose de positif car ils deviennent un modèle pour les autres équipes de la ligue. »