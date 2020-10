Pour Frank Vogel, le voyage de présaison en Chine a soudé les Lakers

Si elle s’est terminée sur la meilleure note possible, la saison des Lakers ne fut pas de tout repos, loin de là. Il y a bien évidemment eu le décès de Kobe Bryant en janvier dernier ou encore la suspension du jeu liée au Covid-19, quelques semaines plus tard. Mais tout ce tumulte a débuté dès le mois d’octobre, avec un voyage de présaison en Chine, à un moment où les relations entre le pays et la NBA se détérioraient drastiquement.

En cause : ce fameux tweet de Daryl Morey en soutien à des manifestants de Hong Kong. Et les conséquences de ce message seront telles que la Chine décidera purement et simplement de boycotter les rencontres de la NBA pendant un an, avant de revenir sur sa décision récemment.

Pour autant, cette affaire a engendré au total pas moins de 200 millions de dollars de pertes pour la ligue !

Il y a un an, donc, les « Purple & Gold » se trouvaient quant à eux sur le sol chinois pour y disputer deux matchs de présaison face aux Nets quand la dispute a éclaté. Et la situation sur place fut compliquée avec notamment l’annulation de plusieurs événements, et la non-diffusion des deux affrontements. Au micro de Zach Lowe, Frank Vogel se souvient ainsi de ses premiers pas inhabituels sur le banc californien.

« Je me souviens m’être senti en sécurité mais quelque peu effrayé », avoue le coach angeleno. « Dans un pays communiste, si vous êtes en froid avec le gouvernement, ils ne sont pas obligés de vous laisser repartir. Je ne pensais pas que ça irait dans cette direction mais aucun de nous ne le savait réellement. […] [Cette histoire] a vraiment mis Adam Silver et toute la NBA en froid avec le gouvernement chinois. Nous nous sommes donc sentis comme des ennemis de l’État et, d’une certaine manière, ça aurait pu prendre une très mauvaise tournure. »

Cet épisode a tout de même permis à tout un groupe de se souder car les joueurs, coincés dans leur hôtel, ont été contraints de passer bien plus de temps que prévu ensemble.

Entre eux, des liens ont commencé à se nouer et ils ont pu en apprendre davantage les uns sur les autres. Cette cohésion d’équipe fut d’ailleurs l’une des forces des Lakers lors de cet exercice finalement couronné de succès.

En Chine, Frank Vogel a également pu se rendre compte que quelque chose s’était créée avec ses joueurs lorsque son effectif s’est uni pour l’empêcher de s’adresser aux médias chinois au nom de la ligue, comme suggéré par la NBA. « Non, nous ne vous laisserons pas faire ça », lui ont-ils lancé à ce moment-là. « Nous n’allons pas laisser la ligue vous jeter au feu. Nous apprécions le geste coach, mais non, ça n’aura pas lieu. »